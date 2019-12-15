Bankacılık sektörü yetkilileri, özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında sınır olduğunu ve diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini belirten bir açıklama yaptı. Yetkililer, bu puanların gelecek yıla devredilebileceğini de belirtti.

2019 yılının son günlerine yaklaşırken vatandaş, yapılan harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020 yılına devredilip devredilmeyeceğini merak etmeye başladı. Bankacılık sektörü yetkilileri basında yer alan haberlere işaret ederek vatandaşın sahip olduğu mevcut puanların yıl sonunda silinmeyeceğini ve gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtti.

Yetkililer, bankaların mevcut puanları silemeyeceğini ve böyle bir durum ile karşı karşıya kalınırsa vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyledi. Yetkililerin söylediklerine göre bankalar, para puanları gider olarak kaydediyor. Dolayısıyla bu puanları silseler dahi herhangi bir şekilde gelir kaydedemeyeceklerini söyleyen yetkililer, bunun bir mantığının olmadığını da belirtti. Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebildiğini belirten yetkililer, kart sahiplerinin bankalarını arayarak bilgi almasını tavsiye etti.

Çoğu banka, puanları silme gibi bir uygulamaya sahip değil

Yapı Kredi yetkilisi, “Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard müşterileri, World üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanabilir ve bu puanları alışverişlerinde kullanabilirler. Bu puanları yıl sonunda sıfırlama gibi bir uygulamamız bulunmuyor, dolayısıyla Worldpuanlar kazanıldığı andan itibaren son kullanım tarihine kadar kullanılabilir” açıklamasını yaptı.

Garanti Ödeme Sistemleri, Ziraat Bankası, İş Bankası, VakıfBank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası ve Akbank da puanların silinmeyeceğini ve gelecek yıla aktarılacağını belirtti. Bu bankaların yaptığı açıklamalardaki ortak konulardan biri de kampanya kapsamında kazanılan puanlar oldu. Kampanya kapsamında kazanılan para puanlar, belirtilen tarihler arasında kullanılmazsa silinebiliyor ancak alışveriş harcamalarında kazanılan puanlar silinmiyor.

İş Bankası, bankamatik kartları ve Maximum özellikli kredi kartları ile yapılan alışverişlerde MaxiPuan kazanıldığını ve yıl içerisinde düzenlenen çeşitli kampanyalar ile müşterilere ekstra MaxiPuan sunulduğunu belirtti. Yıl içerisinde yapılan alışverişler üzerinden kazanılan MaxiPuanlar, kart kullanıma açık olduğu sürece birikiyor ve bu puanlar geri alınmıyor ancak belirlenen kampanyalar kapsamında ilave olarak verilen MaxiPuanlar, eğer kampanyanın belirttiği tarihler içerisinde harcanmazsa geri alınıyor.