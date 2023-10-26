2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar'da, kredi kartı kullanımına ilişkin önemli detaylar yer aldı. Karara göre 2024 yılında, kredi kartı kullanımı ve taksit uygulamalarında kısıtlama yapılacak.

Resmî Gazete'nin son mükerrer sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7739)" yayımlandı. Bu karar, en çok da kredi kartı kullanan vatandaşlarla ilgili önemli bir hususa ev sahipliği yapıyor.

Hükûmet, bir süredir enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar atıyor. Görünen o ki yakında, kredi kartı kullanan vatandaşlar da bu durumdan etkilenecek. Konuyla ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor ancak Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, kredi kartı kullanıma ilişkin yeni önlemler alınacağı belirtiliyor.

Kredi kartıyla alışveriş ve taksit seçeneğinde daralmaya gidilebilir

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar'a göre kredi kartı kullanımına yönelik atılacak yeni adımlar, "tüketim artışlarını önlemeye yönelik" olacak. Kredi kartı kullanımının enflasyonu artırıcı etkilerinin olduğu belirtilen karar, kredi kartı kullanımını kısıtlayacak gibi görünüyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi henüz ne gibi düzenlemeler yapılacağı tam olarak belli değil.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre kredi kartıyla alışverişlerde ve nakit çekimlerdeki taksit sayıları ile ilgili düzenlemelere gidilecek. Buradan; kredi kartıyla taksitli alışverişlerde, vade sayısının düşürülebileceği veya bazı kategorilerde taksitli alışverişlerin tamamen kaldırılabileceği sonucuna ulaşabiliriz. Yapılacak düzenlemelerden etkilenmek istemeyen vatandaşların, ihtiyaç duydukları ürünleri şimdiden almalarında fayda var gibi görünüyor...