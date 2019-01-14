  • Kredi Kartı Yapılandırmasına Vakıfbank'ta Katıldı

Kredi Kartı Yapılandırmasına Vakıfbank da Katıldı: İşte Bilmeniz Gerekenler

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Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası tarafından resmen başlatılan kredi kartı borcu yapılandırması imkanına Vakıflar Bankası da dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için hazırlanan mevzuat, Ziraat Bankası tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Uzun vadede düşük faiz imkanıyla borçların kapatılmasına imkan sağlayacak uygulamayla ilgili haberimizin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Bugün gelen yeni bir habere göre kredi kartı borcu yapılandırması kapsamında, tüketicilere uygun faiz imkanıyla kredi verecek olan bankalara Vakıfbank da eklendi. Vakıfbank, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlara, 'Yanındaki Güç Paketi' isimli kredi programıyla 24 aya kadar %1.10, 60 aya kadar %1.20 faiz imkanı sunacak.

Vakıfbank cephesinden gelen resmi açıklamaya göre, 2018 yılının son gününden önce 100.000 TL ve altı kredi takibi bulunan müşterilerin, borçlarını peşin veya en fazla 12 taksitle ödemeleri durumunda faizler sıfırlanacak. Bu kampanya ise 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak.
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Kaynak : https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201901141037081536-kart-yapilandirma-vakifbank/
Etiketler: kredi kartı, vakıfbank
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