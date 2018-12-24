Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü yaptığı açıklamada, kredi kartları ve firmaların verdiği kartlarda biriken para puanların yıl sonuna kadar harcamaları gerektiğini, kullanılmamaları halinde silineceklerini hatırlattı.

Tüketici Başvuruları Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü, yıl sonunda sıfırlanacak olan kredi kartı ve firma kartı puanlarının kulanılması gerektiğine dikkat çekti. Puan kullanırken de dikkatli olunmasını, ihtiyaç dışı harcamadan kaçınılmasını tavsiye eden Güllü, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Market, akaryakıt istasyonu, giyim ve ayakkabı mağazası, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin müşteri portföyü ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, müşterileri alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar veriyor ve karta yükleniyor.

Yıl içinde yapılan alışverişlerde indirim uygulanırken aynı zamanda da para yerine geçen puanlarda kartta birikiyor.

Firmalar genel uygulama olarak yıl sonu itibariyle kullanılmayan para/puanları sıfırlıyorlar. Tüketiciler, yıl içinde elde ettiği puanları kullanmadığı takdirde birikimlerini kaybedecekler. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz de dikkate alındığında, hem piyasanın hareketlenmesi, hem de tüketicinin ihtiyaçlarını temin etmesi açısından göz ardı edilecek bir durum değildir.

Tüketici bilinçli olmalı ve mutlaka kullandığı tüm sakat kartlarındaki puanları son güne bırakmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalıdır.”

Güllü, ayrıca kullanılmayan para puanların işletmecilerin cebine kalacağını ifade etti. Firmaların tüketiciye bu konuda e-mail ve SMS atması gerektiğini, tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Güllü, “Bu kartların sayısının firmalar arası rekabetten de kaynaklı olarak oldukça yaygınlaşması, çoğu tüketicinin birden fazla karta sahip durumda olması, kredi ve sadakat kartlarında yılsonunda kullanılması gereken 100 milyon lira civarında para puan biriktiği de göz önüne alındığında para puanların mutlaka kullanılması gerekir.

Tüketiciler, iş yerinin yoğun olmayan, hafta sonu dışındaki günlerini ve tenha saatlerini tercih ederek ve ihtiyaçlarına uygun olarak puanlarını kullanmalıdırlar.

Tüketici, puanımız silinecek kaygısıyla ihtiyaçları olmayan ürünleri almamalıdır.

Alışverişlerden kazanılan para puanlar tüketici açısından kazanılmış hak oluşturmaktadır ve dönem ya da yıl sonu nedeniyle sıfırlanamaması gerekir.

Ancak bu konu yasal mevzuatta da düzenlenmediğinden kazanılmış para puanların silinmesi durumunda tüketici hak arama sürecinde zorlu bir uğraş vermek zorunda kalabileceğinden, milyonlarca tüketici bu mücadeleye girmek istemeyecektir.” dedi.