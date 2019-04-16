Krediyle Cep Telefonu Alımlarında Sigorta Zorunluluğu

BDDK tarafından yürürlüğe koyulan yeni düzenlemeye göre kredi ile cep telefonu almak isteyenler, kırılma ve çarpmalara karşı güvence sağlayan cep telefonu sigortalarından yaptırmak zorunda kalacaklar.

Akıllı telefon fiyatlarının peşin fiyata alınamayacak kadar yüksek olması ve kredi kartına taksit imkanının sınırlandırılması nedeni ile tüketiciler, yeni bir cep telefonu almak istediklerinde banka kredilerine yönlendiriliyorlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme ise kredi ile cep telefonu alımını bir miktar daha zorlaştırdı.

BDDK’nın yeni düzenlemesine göre kredi kartına taksit seçeneği yalnızca GSM operatörlerinde bulunuyor. Ayrıca cep telefonu kredilerinde vadeler Ocak 2019 sonuna kadar 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu tarihten sonra 12 taksit seçeneği yalnızca 3.500 TL telefonlar için mevcut oluyor.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberine göre ise kredi kartına taksit yasağı olan elektronik mağazalar, satışlarına devam edebilmek için tüketicileri anlaşmaları olan banka şubelerinden ihtiyaç kredisine yönlendiriyor. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ihtiyaç kredisi ile cep telefonu almak isteyenler, cep telefonu sigortası yaptırmaya mecbur bırakılıyor.

GSM operatörleri 12 taksit seçeneği sunuyor olsalar da tüketicilerin tercihi perakende teknoloji mağazalarından ve çevrimiçi alışverişten yana oluyor. Nedeni ise iki alışveriş yöntemi arasındaki bariz fiyat farkı. Tüketiciler, GSM operatörlerinden taksitli alışveriş yerine perakende mağazalardan kredi ile alışveriş yapıyorlar.