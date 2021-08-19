Bilgisayar korsanlarının kripto para dünyasındaki son saldırısı, Japon kripto para borsası Liquid'e yönelik oldu. Sistemi hacklemeyi başaran bilgisayar korsanları, 80 milyon dolar değerinde kripto parayı çaldılar. Liquid, bilgisayar korsanlarının hırsızlıkta kullandıkları kripto para adreslerini ifşa etti.

Japonya merkezli kripto para borsası "Liquid", siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu saldırılar sırasında, 80 milyon dolar değerinde kripto para hırsızlığı gerçekleşti. Saldırı ve çalınan paralar üzerine derhal harekete geçen borsa yetkilileri, para çekme ve para yatırma işlemlerinin tamamının durdurulduğunu açıkladılar.

Liquid yetkilileri, siber saldırıyı ve 80 milyon dolar değerinde kripto paranın çalınma duyurusunu, Twitter üzerinden gerçekleştirdiler. Süreci büyük bir şeffaflıkla yöneteceklerini açıklayan yetkililer, an itibarıyla sözlerini tutuyorlar gibi görünüyor. Zira çalınan kripto paraların aktarıldığı cüzdanlar bir bir ifşa ediliyor. Ayrıca soruştuma kapsamında gelinen son aşama da düzenli aralıklarla açıklanıyor.

Çalınan kripto paraların türü ve miktarı tespit edildi:

Kripto para dünyasında sıklıkla kullanılan platformlardan bir tanesi olan Cointelegraph, Liquid'in verdiği bilgiler doğrultusunda bir araştırma yaptı. Bu araştırma kapsamında çalınan kripto paraların türünü ve miktarını tespit edebildiğini söyleyen Cointelegraph'a göre hackerlar; 107 Bitcoin, 9 milyon Tron, 11 milyon Ripple ve 60 milyon dolar değerinde de Ethereum ve ERC-20 tokenı çaldılar.

Popüler borsalardan bir tanesi olan KuCoin'in CEO'su Jonny Lyu, Liquid'in başına gelen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Borsaya gerçekleştirilen saldırının farkında olduklarını ve tedbirler aldıklarını söyleyen Lyu, Liquid'in paylaştığı ve hackerlara ait olduğunu söylediği adresleri kara listeye eklediklerini, bu sayede de şu an için ellerinden geleni yapmış olduklarını belirtti.