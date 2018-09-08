Coinbase CEO'su Brian Armstrong, kripto para ekosisteminde yer alan mevcut 40 milyon kişinin 5 yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağını düşünüyor.

Brian Armstrong, TechCrunch'a verdiği röportajda, kripto ekosisteminin ve toplam dijital para miktarının önemli ölçüde artacağını ve büyümenin kendi paralarını geliştiren ticari kuruluşlara dayandığını öngördüğünü söyledi. Kripto paraların alernatif bir yatırım sistemi olarak birlikte işleyeceğini belirteren Armstrong, yönetmelik hususunu, vizyonunu gerçekleştirebilmek için gerekli olan hayati faktörlerden biri olarak değerlendiriyor.

Armstrong, kripto paralarının çoğunluğunun menkul kıymet olarak tanınıp tanınmayacağının henüz belli olmadığını ve Coinbase olarak, bu paraların önemli bir kısmının menkul kıymet olacağını hissettiğini söyledi. Armstrong ayrıca Coinbase'in birkaç yıl içerisinde yüzlerce, uzak gelecekte ise milyonlarca kripto paraya ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Coinbase, yönetmeliğe tamamen uygun bir aracı olmak ve “kripto menkul kıymetler ticareti, marj ve tezgah üstü alım satım işlemleri gibi gelecekteki hizmetleri sunabilmek" için menkul kıymetler bayii Keystone Capital Corporation, Venovate Marketplace ve Digital Wealth LLC gibi şirketleri bünyesine kattı. Satın alma, şirketin daha sonra kripto dışı finansal ürünler piyasasında da büyümesine yardımcı olabilir.

Coinbase, kısa süre önce Birleşik Krallık Pound'u için dört kripto para birimini daha satışa çıkaracağını duyurdu. İngiliz müşteriler artık Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) ve mevcut Bitcoin (BTC) alım satımı yapabilecekler.