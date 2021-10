Türkiye'de kripto paralarla ilgilenen bir grup, kendi NFT projesini hayata geçirdi. Bu projenin desteklenmesi için ise ünlü fenomenlerden destek istedi. Kerim Kalender'den destek gören proje, 10 milyon TL'lik vurgun yaşanmasına yol açtı.

Son yılların en çok tartışılan yatırım araçlarından olan kripto paralarda, son dönemlerde bir de NFT çılgınlığı eklendi. Değiştirilemez token olarak isimlendirilen NFT'ler, bugün milyonlarca dolara bile alıcı bulabiliyor. Ancak her sektörde olduğu gibi bu sektörde de art niyetli insanlar bulunuyor ve yatırımcıların, herhangi bir regülasyon olmadığı için, hiç olmadıkları kadar dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi sizlere, kurduğumuz bu cümlenin ispatı niteliğinde bir olaydan bahsedeceğiz.

Türkiye'de çok sayıda 'kripto para fenomeni' bulunuyor. On binlerce takipçiye sahip olan bu isimler, yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiriyorlar. Bunların büyük bir çoğunluğunun iyi niyetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iyi niyetli gibi görünen iki kadın fenomen, Türk yatırımcıların tam 10 milyon TL'sini buharlaştırmayı başardı. Camianın şüpheyle yaklaştığı NFT projesine kanan isimlerden bir tanesi ise deneyimli analist Kerim Kalender olmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarsa, başka bir kripto para fenomeni olan Lord of Crypto'dan geldi. Dilerseniz hemen, neler yaşandığına yakından bakalım.

23 milyon liralık vurgun yapılacaktı

Lord of Cyrpto'nun yaptığı açıklamalara göre "trader_dilara" kullanıcı ismine sahip fenomen, kendisine ulaşarak Solagon isimli bir NFT projesinin tanıtımının yapılmasını istiyor. Projenin detaylarını anlatan trader_dilara, bu iş birliği kapsamında Lord of Cyrpto'nun ne kazanacağını da detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu görüşmelerden tatmin olmayan ve projenin scam olup olmadığını anlamak isteyen Lord of Cyrpto, projeden pek de tatmin olmuyor. Ancak Kerim Kalender'in paylaşım yapması üzerine eteğindeki taşları döken Lord of Cypto, şu ifadeleri kullanıyor;

Proje Türk projesi çıktı. Muhtemelen "kerimcalender" 2 NFT karşılığında projeyi tanıtmaya ikna oldu. Reklam yapacaksanız önce takipçilerinize bunun bir sponsorlu tweet olduğunu belirtip öyle reklam yapacaksınız. Yoksa biri çıkar ve gerçekleri ortaya döker. Bence bulaşmak hata olur. Toplam takipçisi sadece 11 bin olan bir proje 1 gün içinde tanesi 3 bin TL'den (2 sol) 7.777 kişiye NFT satmaya çalışacak. Tüm takipçiler katılsa bile tükenmesi çok zor çünkü fiyat yüksek. 23 milyon TL toplayıp jpeg gönderecekler. Bu proje gerçekten yatırım tavsiyesi değildir.

2 Solana'dan satın alanlar, şu an zararına 1.3 Solana'ya satmaya çalışıyor ve satamıyor. Çünkü NFT sayısı çok fazlaydı ve söylediğim gibi tükenmedi. Bu yüzden bu projenin reklamını yapmadım. Şimdi de projeyi shillemedim diye suçu bana atıyorlar. Ben alttan toplamak için FUD yaymışım. Solagon ile piyasadan 1 günde 10 milyon TL para kaldıran bu 2 kız: "trader_dilara" ve "meryemkenann". Bu 2 kız kendi yaptıkları projeyi sanki tesadüfen görüp beğenmiş gibi tanıtım yaptılar. Önce Dilara’dan başlayalım. Güya proje dikkatini çekmiş, alanlara da yemek sözü vermiş. Bakalım meryemkenann projeyi nasıl bulmuş? Epeydir Bitcoin'den bile daha çok takip ediyormuş bu projeyi...Bu arada trader_dilara eskiden Ninja Traders grubundanmış. Ne tesadüf projeyi tanıtan kişi de Ninja Traders'tan kerimcalender. Eminim hiç haberleşmemişlerdir. Projeyi kesin Twitter'dan keşfetmiştir kerim. Sonuçta kripto haber analisti...

trader_dilara ile Lord of Cyrpto arasındaki mesajlaşma

meryemkenann'ın Solagon ile ilgili paylaşımları ise şöyle

meryemkenann ile Lord of Cyrpto arasındaki mesajlaşma

Kerim Kalender, yaptığı açıklamalardan sonra Ninja Traders ekibinden atıldı

Türk kripto para camiasının karışması üzerine Ninja Traders'ın kurucularından bir tanesi olan Crypto Kemal, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Kerim Kalender hakkında konuşan kripto para fenomeni, Kalender'in Ninja Traders'tan kovulduğunu şu sözlerle duyurdu: 10 yıllık arkadaşım sevgili kerimcalender'in defalarca uyarılara rağmen, şirketimizin reklam alma etiğine uymaması sebebiyle Ninja Traders markası ile ilişkisi kesilmiştir. Tüm kripto topluluğunun bilgisine... Kerim çok sevdiğim bir arkadaşım sivil hayatta canım feda, ancak iş başka arkadaşlık başka iş etiğimiz uymayabilir bu her şirkette yaşanan bir olay.

Ninja Traders'tan atılmasıyla ilgili konuşan Kalender "Hayırlı olsun. Ben projeler uçar kaçar şahane diye reklam atmam, çekilişle on binlerce dolar dağıttım. Hep banacı olmadım bu hayatta. Bu tweettem önce keşke haberim olsaydı 500.000 kişiyle beraber bunu öğrenmeseydim. Kalitemizden bir şey kaybedecek değiliz. Yolunuz açık olsun..." dedi. Reklamını yaptığı Solagon ile ilgili de konuşan Kalender, "Arkadaşlar proje hakkında son açıklamamı yapıyorum. Ben bu projeden 1 TL bile almadım, bunu ispat eden olursa bugün Twitter adresimi kapatıyorum. Kimseyi dolandırıp kul hakkı yiyecek kadar alçalmadık bu hayatta, o yüzden yorumlarınızı biraz daha edepli yazmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.