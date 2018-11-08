Jeffrey Berns, gelecekte para birimi Ethereum olacak ve teknolojik gelişmelere ev sahipliği yapacak bir şehir kurmayı planlıyor.

Kripto para milyoneri Jeffrey Berns, kripto para üzerine kurulu bir şehir kurmayı amaçlıyor. Amaçladığı blok zinciri (blockchain) tabanlı şehir, devlet ya da büyük şirketlerin kontrolünün altında olan şehirlerin aksine gücü insanlara vermeyi amaçlıyor.

Berns’in şehri kurmayı düşündüğü alan, Nevada çölünde 67.000 dönümlük “İnovasyon Parkı” adı altında bir yer. Ayrıca bölge Google, Apple ve Tesla gibi markaların fabrikalarıyla çevrelenmiş durumda.

Berns’in kurduğu şirket Blockchains LLC’nin, bu yılın ilk dönemlerinde bahsedilen alanı 170 milyon dolara aldığı söylentileri mevcut. Bu büyük harcamanın yanı sıra, Berns bütün projeye finansörlük yapacak güce sahip ve hâlihazırda yaptığı yatırımlar da 300 milyon doları aşmış durumda. Bu kadar büyük bir paraya sahip olmasını sağlayan şey ise 2015 yılında yaptığı Ethereum yatırımı.

Berns, Blockchains LLC’nin şehrin inşaatına 2019 yılının sonlarına doğru başlamayı düşündüğünü söyledi. Ancak şirketin hala bir imar planı geliştirmesi ve eyaletten onay alması gerekiyor.

Şehrin işletme yönü üst düzey güvenlikli olacak ve üst düzey teknolojiye sahip bir 'Blockchain Kampüsü' bulunacak. Burada blok zinciri sistemiyle yapay zekâ, 3D yazıcıları ve nanoteknoloji birleştirilecek. Berns, aynı zamanda bir üniversite kurma planları olduğunu da açıkladı.

Şehrin ticari kısmı ise teknolojik fikirlerin önünü açmayı amaçlayacak. Şehrin gelecekte yeniliklere ve gelişimlere ev sahipliği yapması bekleniyor.