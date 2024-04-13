Kripto para piyasalarında çok sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin (BTC) fiyatı, 5.000 dolar düşerek 65 bin dolar seviyelerini gördü. Altcoin'lerde de ciddi değer kayıpları yaşandı.

Son dönemlerde oldukça hareketli olan kripto para piyasaları, dün gece çok sert bir düşüş yaşadı. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadılar. Paylaşılan istatistiklere göre ani düşüş, yaklaşık 800 milyon dolar değerinde işlemin tasfiye edilmesine (liq olmasına) neden oldu.

BTC fiyatı, birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerindeydi. Ancak dün akşam, oldukça sert bir düşüş yaşandı. BTC fiyatı, büyük bir hızla 65 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Tabii bu durumu fırsat bilen altcoin'ler, BTC'den daha sert düştüler.

BTC'deki güncel değer kaybı yüzde 5

BTC, sert düşüşün ardından biraz toparlandı ve bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 67 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ancak son 24 saatteki düşüş, yüzde 5'in üzerine ulaşmış durumda.

Coinmarketcap verilerini incelediğimizde durumun ne kadar ciddi olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu bağlamda; piyasa hacmi açısından en büyük 10 kripto varlığın tamamı değer kaybetmiş durumda. Ethereum'daki (ETH) düşüş yüzde 8, Binance Coin'de (BNB) yüzde 5,4, Solana'da (SOL) yüzde 12,6, Ripple'da (XRP) yüzde 10,6, Dogecoin'de (DOGE) yüzde 12,97, Toncoin'de (TON) yüzde 5,2, Cardona'da (ADA) ise yüzde 13,45'lik değer kaybı görüyoruz.

Düşüşün görünen nedeni İsrail İran gerilimi

Kripto para piyasalarında yaşanan ciddi düşüş için aslında pek çok neden var. Ancak bunların en belirgin olanı, İsrail ile İran'ın gerilmiş olması. Orta Doğu'daki gerginlik, artık daha geniş bir bölgeye yayılacak gibi görünüyor ve bu da piyasalarda tedirginlik oluşturdu. İran'ın İsrail'e saldıracağı söylentileri, zaten bahane arayan kripto para piyasalarında düşüşe yol açmış oldu.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.