Kripto Para Piyasası Alev Aldı, Bitcoin %14 Değer Kaybetti

Bitcoin 5500 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken, piyasanın tamamında oklar kırmızı renkli ve aşağı yönlü.

Aylardır 6,500 dolar bandında takılan Bitcoin hızla değer kaybederek 5,500 dolara kadar çakıldı. Dünyanın en popüler kripto parası, bir günde yüzde 14'den fazla değer kaybetti.

Toplam market hacmi de epey küçülerek 180 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin ise geçen yılın ekim ayından bu yana ilk defa 100 milyar dolar hacmin altına düştü.

Bütün kripto paralar eksi yönde hareketine devam ediyor. Ripple ve Ethereum da çok büyük kayıplarla yüzleşirken, Bitcoin Cash'in değer kaybı da yüzde 10 civarında oldu.

Yani piyasadaki kırılganlık geri dönmüş durumda ve bir kez daha sebebinin ne olduğuna dair kesin bir bilgi yok. CNBC'nin konuğu olan Brian Kelly, bunun sebebinin Bitcoin Cash'deki "hard fork" olduğuna inanıyor.

Nedir Hard Fork?

Hard Fork yani sert çatallanma denen olay, bir kripto paraya gelen bir güncellemede iki farklı kripto para oluşması durumudur. Bitcoin Cash de Bitcoin'den bir hard fork ile ayrılmıştır. Bu sistemde elinde coin bulunduran kişiler yeni kripto paraya ücretsiz olarak sahip olurlarken orijinal kripto paraları da bozulmadan durur. Hangisinin daha iyi olacağına dair Bitcoin Cash camiasında bir fikir birliği olduğunu söylemek de şu aşamada güç.

Bitcoin "Dizginlenebilecek mi?"

IMF Şefi Christine Lagarde, çarşamba günü manşetlere taşınan bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada dijital paraların gücünü keşfetmek için daha fazla devleti girişimde bulunmaya davet ediyordu. Ancak onun desteklediği dijital paralar Bitcoin gibi paralar değildi, devletlerin merkez bankalarının desteklediği paraların taraftarı olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.

İsveç, Çin ve Kanada gibi birkaç ülke bu alanda çalışmalar yürütüyor, bütün çalışmaların ortak noktası da para kullanan tüketicilerin güvenliklerinin korunması. Bir gün bu çabalar sonuç verirse kural koyucular olarak sıkı denetimler uygulayarak rakip kripto paraları bastırabilirler.