Geçtiğimiz senenin sonlarında büyük bir sıçrayışla tüm dünyada ilgi toplayan kripto paralar, bir süredir hızlı bir düşüş yaşıyor.

Kripto para piyasasında bir süredir durulmayan bir kriz hakim. Tüm kripto paralar büyük bir hızla değer kaybederken, 2018'in sonu geldiğinde piyasanın oldukça düşük değerlerle kapanacağı düşünülüyor. Bir anda fırlayan değeriyle piyasasını büyüten Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimleri, son günlerde sürekli olarak %10'lu oranlarda değer kaybediyor.

Gelen son haber ise yatırımcıları tedirgin edecek cinsten çünkü ilk 10'da bulunan para birimlerinin tamamında büyük bir düşüş yaşandı. Para birimlerinden dokuz tanesinde yaşanan düşüş oranı %10'u geçmiş durumda. Tüm düşüşlere rağmen birinci sırada bulunan Bitcoin'de ise bu oran %12,83.

Bitcoin bu düşüşle birlikte 4.000 doların altında bir değere ulaştı ve bu da son aylardaki en düşük değer oldu. Ethereum 111 dolar seviyesindeyken bu rakam Litecoin'de ise 30 dolar.

Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmaların ve bu ani düşüşlerin arkasında pek çok farklı etmen var ve uzmanlara göre düşüş çok da kısa sürmeyecek. Eğer konuya dair daha detaylı bir okuma yapmak isterseniz, hemen yukarıdaki 1 Haftadır Yaşanan Kripto Para Krizinin Arkasında Ne Var? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.