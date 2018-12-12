Kripto para piyasasındaki düşüşler sonucunda hisse kaybı yaşayan Nvidia'nın yakın vadeli planları şu an için sallantılı durumda.

Nvidia’nın yakın vadeli ticaret dinamikleri SoftBank’ın Vision Fund’ının baskısı altında. Vision Fund dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. SoftBank, 2017’nin başında Nvidia’dan 4 milyar dolarlık bir hisseyi satın alarak en büyük dördüncü hissedarı haline gelmişti.

Nvidia’nın veri merkezi satışları, 2018’in ilk dokuz ayında %70’lik bir büyüme ile yıllık bazda bir rekor kırdı. Ancak RBC analisti Mitch Steves, yeni bilgilerin sonucunda Nvidia’nın veri merkezi gelirlerinin %40 ila %60’tan %25 ila %30 arası bir düşüş gösterebileceğine işaret etti. Steves ayrıca “Kullanılan GPU’ların tekrardan satıldığını da düşünürsek yakın vadedeki planlar ciddi bir baskı altında” diye ekledi.

Nvidia'nın hisse senedi piyasası, Ekim ayı başlarında başlayan hisse senedi piyasası satışından bu yana büyük bir satışla karşı karşıya kaldı ve 1 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 292,75 dolar seviyesinin neredeyse yarısını, kripto paralardaki düşüş sebebiyle kaybetti.

Kripto para piyasasındaki düşüş sebebiyle GPU’lara olan talebin de ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Steves, bu gidişatın istikrarlı bir şekilde devam edeceğini de söyledi.