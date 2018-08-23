Son ayların yükselen kripto para alım-satım ve yatırım şirketlerinden olan BitMEX, Hong Kong’ta yer alan ve dünyanın en pahalı iş merkezi olarak bilinen bir gökdelende ofis kiraladı. Şirket bu ofise aylık 573 bin dolar kira ödeyecek.

Kripto para piyasaları, ABD gibi kapital merkezlerde yer alan devlete bağlı kuruluşlarca baskı altında tutulurken, Asya’da durum biraz daha farklı. Yeni ofisiyle finans devlerine komşu olacak olan BitMEX’in günlük işlem hacmi 4 milyar doların üzerine çıktı. Kripto para yatırımına Aralık 2017 ve sonrasında girmiş yatırımcılar şu an kaybetmiş gibi görünseler de şirketler pek kaybetmediler.

BitMEX, küresel çapta yatırımcıya sahip olan Coinbase gibi platformlardan çok daha az kripto paraya yatırım yapma imkanı sunuyor. Buna rağmen şirketin bu kadar hızlı büyümesini ve çok kazanmasını sağlayan şey, diğer şirketlerden farklı olarak kaldıraçlı işlem yapmaya izin vermesi.



Solda Bank of China, sağda ise Cheung Kong Center

Hong Kong’da yer alan ve kiralarıyla dudak uçuklatan dünyanın en pahalı iş merkezi Cheung Kong Center’ın 45. katında ofis kiralayan BitMEX; Goldman Sachs, Barclays ve Bank of America gibi asırlık kapital devlere komşu olmayı başardı. Ofisin toplam alanı 20 bin metrekareyi buluyor.

BitMEX yeni ofisine ayda 573 bin dolarlık kira ödemesi gerçekleştirecek: