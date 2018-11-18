CNBC’nin 16 Kasım’da yayınladığı habere göre, Wall Street analisti ve kripto para uzmanı Tom Lee, 2018 sonu Bitcoin (BTC) fiyat tahminini 25.000$’dan neredeyse yarısı olan 15.000$’a geriletti.

Piyasa danışmanı ve Fundstrat Global Advisors şirketinin kurucusu olan Lee, yeni tahminindeki ana etkeni, Bitcoin’in satış fiyatıyla, üretim maliyetinin günümüzde eşitlendiği seviye olarak gösterdi. Fundstrat’in verilerine göre, kırılma noktası 7000$.

Bitcoin ise şu anda 7000$’ın çok çok altında, 5550$ seviyelerinde işlem görüyor. CNBC’nin haberine göre Lee, cuma günü danışanlarına ilettiği bir notta "Bitcoin, hiçbir zaman, kırılma noktasının altındaki bir hareketi sürdürmedi" dedi.

Lee, Bitcoin’in tekrar yükseleceği iddiasını yinelerken aynı zamanda psikolojik sınır olan 6000$’ın yeni bir karamsarlık ortamı doğmasına yol açtığını kabul etti. Ayrıca açıklamalarına şunları da ekledi:

“Ancak bizler düşüncedeki negatif dalgalanmanın, finansal yansımalardan daha kötü olduğunu düşünüyoruz.”

Lee, 14 Kasım’da yaşanan sert düşüşün nedeni olarak “kriptoya özgü olaylar”ı öne sürdü. Özellikle, yakın zamanda gerçekleşen “Bitcoin Cash Hard-Fork”u, topluluğu bölmüş durumda. Lee ile aynı fikirde olan uzmanlar, olayın piyasada bir karmaşaya ve belirsizliğe neden olduğunu belirtiyorlar.

Kripto piyasalarındaki son fiyat düşüşü, özellikle Bitcoin için en önemli fiyat değişimi oldu. Kasım ayının başlarında Lee, Bitcoin’in 6000$ taban fiyatında varlık bulacağını açıklamıştı.