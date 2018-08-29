Kripto Paralar, Artık Yapay DNA'larda Saklanabilecek

Artık kripto para zenginleri için oldukça güvenli bir kasa var: DNA. İçerisine her şeyin depolanabildiği, kırılması zor şifrelere sahip DNA'la, depolama ve güvenlik sorununu ortadan kaldıracak.

Carverr adında bir girişimci şirket, müşterilerinin dijital paralarını korumak için tuhaf bir hizmet sağlamaya başladı. Özellikle Bitcoin’de yüksek tutarda paralar kazananların ilgisini çekecek bu hizmette, kripto para birimi şifreleri DNA’larda saklanıyorlar. Şifreyi bir mikro DNA tüpünün içinde saklamak, Bitcoin servetini korumak için şu an en güvenli yerlerden birisi olarak kabul görüyor.

Kripto paranın yeni ve riskli dünyasında verileri depolamak için sentetik DNA kullanmak adeta bir sigorta poliçesi gibi. Word dosyasından GIF’e birçok şeyi saklayabileceğiniz DNA’ya finansal varlıklarınızı saklayabilmek müthiş yenilik. Bu yöntem şu an için kulağa tuhaf gelse de gelecekte alternatif bir bankacılık sisteminin temeli olabilir.

Carverr şirketinin DNA girişimine kaydolan şu an için 28 müşteri var. Müşterilerden alınan hizmet bedeli ise 1000 dolar civarında. Şirket aynı zamanda, bankalarla ve kripto para şirketleri ile görüşmeler de yapıyor.

Peki veriler nasıl DNA'ya saklanıyor?

Veri dosyalarını DNA'ya dönüştürmek şaşırtıcı derecede basit. Veri önce ikili forma (0-1) daha sonra DNA merdiveninin basamaklarını oluşturan nükleotidlerin kısaltmaları olan dört harfe dönüştürülüyor (A,T,C,G). Tabi şirket bunu çok daha komplike bir şekilde şifreliyor, çözülmesi oldukça zor bir versiyona çeviriyor. Şifrelemenin ardından plastik mikro tüpün dibine, bir damla sıvı içerisinde 'finansal DNA'lar' yerleştiriliyor. Böylece şifre, nesiller boyunca eskimeden, güvenle korunabiliyor. Isı ve ışık DNA'nın bozulma hızını arttırdığı için, bu biyo-cüzdanın dondurucuda tutulması öneriliyor. Bir kere daha hatırlatmak gerekirse bu DNA’lar canlı değil, sentetik.

Dosyaları DNA’ya kaydetme girişimi, büyüyen veri depolama sorununa olası bir çözüm gibi görünüyor. Bir gram sentetik DNA, teoriye göre 215 petabaytlık bilgi alabiliyor. Bu da 100 milyondan fazla filmin fasulye tanesi kadar yer kaplaması anlamına geliyor.