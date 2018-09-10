Yapılan bir araştırma, ekonomik açıdan belirsizlik yaşayan ülkelerde enflasyonun kripto paralar sayesinde engellenemeyeceğini gösterdi.

Kripto paralar, sorunlu ekonomiler için garanti bir çıkış yolu olarak görülmekte. Ekonomik olarak dengesiz bir döneme adım atıldığında, blok zinciri savunucuları, yükselen enflasyonu hafifletmek için yerel para birimlerine kıyasla daha stabil olduğunu iddia ederek Bitcoin'i tercih ediyorlar.

Diar adlı bir blok zinciri araştırma merkezinden gelen bir veri ise bunun aksini, yani hiçbir kripto paranın ülkeleri finansal krizden kurtaramayacağını gösteriyor. DASH ve Litecoin gibi sağlam para birimleri bile keyfi arz enflasyonundan ya da satın alma gücündeki büyük bozulmalardan etkilenmekte. Bu da enflasyon ile mücadelede, enflasyonun yıllık ortalamasını göz önünde bulundurunca hiçbir para biriminin işe yaramayacağını gösteriyor.

Bir kripto para biriminin ekonomisi zayıf olan bir ülkede kullanışlı hale gelebilmesi için alım gücünün stabil olması gerekiyor. Diar'ın yaptığı araştırmanın sağladığı veriler, tüm büyük kripto para birimlerinin, kendilerini kullanışsız konuma sokan birtakım enflasyonla mücadele ettiğini gösteriyor.

Nihayetinde Diar, bir kripto para birimi ekonomik dengesizliğe karşı korunma olarak kullanılacaksa, bu para birimlerinin önceden belirlenmiş bir üretim algoritmasına sahip olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Araştırmanın sonuç bölümünde şu ifadeler yer alıyor: "Ekonomik belirsizliğin yaşandığı zamanlarda, insanların, para biriminin piyasaya sürülmesine dair kesinlik sağladığı için önceden belirlenmiş bir üretim algoritmasına sahip kripto paralara geçiş yapması beklenebilir. Fiyatlar her ne kadar belirsiz olsa da kesinlik, parasal politikanın küçük bir geliştirici grubu tarafından yaratılmasından daha iyi bir seçenek olacaktır."