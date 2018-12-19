Blok zincirinin finansal ve en popüler çözümlerinden birisi olan kripto paralar, toplam rezervine kıyasla büyük ilgiyle karşılanan bir pazara sahip. Piyasalarda yaşanan çalkantılarla geçen bir yılın ardından, Bitcoin ve diğer kripto paraların kararsızlığı herkesi yormuştu. Yılın son günlerini yaşarken, 19 Aralık sabahına ani bir yükselişle uyandık.

Bitcoin, Ripple ve Ethereum, dünya çapında en çok yatırımcıya sahip kripto para birimleri. Birim başına değerleri farklı olsa da bu üç kripto para, piyasadaki toplam kapitilizasyonun önemli bir kısmını oluşturuyor. Yıl boyunca çalkantıların en fazla hissedildiği birim, bir ara 20.000 dolara yaklaşan değeriyle Bitcoin oldu. En son 2018’in Mart ayında 10.000 dolar üzerinde değere sahip olan Bitcoin, özellikle Aralık ayının başında düşeşe geçti, 2017’in Eylül ayından bu yana ilk defa 3500 doların altına geriledi.

Bitcoin hareketleri, piyasanın diğer büyük ancak alternatif olan kripto para birimlerinde de benzer şekildeydi. Ethereum, yılın en çok değer kaybeden birimlerinden olarak, yatırımcısını endişeye sürükledi. Kripto paraların büyük şiddetle yükselip herkesin gündemine girdiği dönemlerde, yani 2018’in Ocak ayında Ethereum 1400 dolar seviyelerindeydi, son kriz döneminde fiyatı 80 dolara kadar gerilemişti.

Ethereum’un bu büyük kaybı, Ripple’a yaradı. Yine Ocak ayında 3.50 dolarlık birim fiyatlarda gördüğümüz Ripple (XRP), son dönemdeki krizde 0.30 doların altına gerilemişti. Bu süre zarfında yaşadığı yükseliş, birim fiyatının tam bir alternatif olması dolayısıyla gerçekleşti. Ripple, Ethereum’un üzerine çıkarak, toplam piyasa değeri açısından en değerli ikinci kripto para birimi oldu.

Bu süreçlerin hepsi, ilk 3’te yer almayan diğer pek çok kripto para birimi için de gerçekleşti. Türkiye saatiyle 19 Aralık 2018 gece 02.00 sularında başlayan yükseliş ivmesi, stresli yatırımcının yükünü hafifletmeye başladı. Şimdi gelin, en büyük ilk 3 kripto paranın son 7 günlük değişimine bakalım.

Bitcoin:

13 Aralık'tan 17 Aralık tarihine kadar piyasalardak krizin etkisini gözlemlediğimiz Bitcoin son iki günün iki küçük dalga halinde yükseliş yaşadı. Birim değerinin 3.300 dolardan, 3.750 dolar seviyelerine çıktığını görüyoruz. Yukarı doğru ivmelenme devam etmekte.

Ripple (XRP):

Benzer hareketlenmeyi Ripple'da da görmek mümkün. 17 Aralık'ta 0,27 dolar seviyelerinde olan XRP, son iki günde yaklaşık olarak 0,10 dolar daha değerlenerek yükselişini sürdürüyor.

Ethereum:

Ethereum diğer iki kripto para birimi ile benzer bir dalgalanma gösterse de farklı bir durum mevcut. Ethereum'un piyasa değeri, grafikte birim fiyatının üzerinde görünüyor. Bu hareket, balina yatırımcılar nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Ethereum, son iki günde yaklaşık 20 dolarlık bir değer artışı yaşayarak yeniden 100 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasalarındaki bu artış dalgalanmalarının nedeniyle ilgili net verilere ulaşınca sizlerle paylaşacağız.