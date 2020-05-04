Kronik Ağrı Tedavisi İçin Yeni Bileşik Geliştirildi

Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, kronik ağrıların tedavisi için yeni bir bileşik geliştirdiler. Geliştirilen bileşiğin hayvan deneylerinin başarılı olmasının ardından şimdi insan testlerine başlanmak için hazırlanılıyor.

Bazı tahminler, dünya nüfusunun yüzde 10’unun çeşitli kronik nöropatik ağrılardan muzdarip olduğunu gösteriyor. Milyonlarca insanın muzdarip olduğu bu hastalığın spesifik tedavisi için bilim insanları, uzun zamandır çalışmalar yürütüyorlar.

Kronik nöropatik ağrıların tedavisi için 10 yıldır çalışma yürüten Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir peptitte başarı sağladılar. Geliştirilen peptitin gerçekleştirilen hayvan testleri, bileşiğin başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak bileşiğin kesin başarısını yapılacak insan testleri gösterecek.

Kronik ağrılar için var olan ilaçlar, yan etkileri nedeniyle etkili bir şekilde kullanılamıyordu

Kronik nöropatik ağrılar için daha önce gabioentin gibi opioid veya antikonvülsan gibi ilaçlar kullanılıyordu. Ancak ilacı kullanacak kişinin diğer hastalıkları ve ilaçların somatosensör sinir sistemine hasar vermesi gibi kötü yan etkileri doktorların bu ilaçlara temkinli yaklaşmasına neden oluyordu.

Daha önce kullanılan ilaçların ağır yan etkilerinin yanında yapılan diğer ilaç geliştirme çalışmalarında da spesifik olarak ağrıyı neden olan sinir bölgesinin hedeflenmesi yerine genel olarak sinir sistemi yavaşlatılıyordu. Bu da yan etkilerin nedenini oluşturuyordu.

Yeni bileşik doğru sinir bölgesini hedefliyor

Yukarıdaki görselde, geliştirilen peptitin sinir hücreleri üzerinde çalışması sarı renkle gösteriliyor.

Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları, kronik nöropatik ağrıların tedavisinde kullanılması için Tat-P4-(C5)2 isimli peptiti geliştirdiler. Geliştirilen yeni peptit, hastanın sadece ağrıdan sorumlu sinir bölgesindeki aşırı duyarlı reseptörlerin etkisini önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılardan Kenneth Lindegaard Madsen, kronik nöropatik ağrıların tedavisi için 10 yıldan uzun bir süredir çalıştıklarını söyledi. Madsen, bu 10 yıllık süreçte hastalığın biyolojisini anlamaktan tedavisinde işe yarayacak bileşiği icat etmek ve tasarlamaya kadar birçok şey üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Süreç, bileşiğin hayvan testlerinde başarı kazanması ile şimdi başka bir aşamaya geçmiş oldu.

Yeni bileşiğin geliştirilmesi ile ilgili yayınlanan makalede nöropatik ağrıyı simüle etmek için tasarlanmış hayvan modellerindeki peptitin ortaya çıkardığı sonuçlar anlatılıyor. Deneysel tedavi, sinir sisteminde geniş bir alanı etkilememenin yanında ağrı tepkilerinin azaltılmasında da başarı sağladı. Madsen, kronik ağrıların tedavisi için geliştirilen bileşiğin çok verimli çalıştığını ve şu anda gözlemlenmiş herhangi bir yan etkisinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Hayvan testlerinde elde edilen başarının ardından araştırmacılar şimdi bileşiğin insan testleri ve patentini almak için çalışıyorlar. İnsan testlerinin araştırmacıların umduğu gibi başarı ile sonuçlanmasının ardından bileşiğin seri üretimine başlanabilecek.

Kronik ağrıların tedavisinde başarı gösteren bileşik daha önce farelerin kokain arama davranışlarını azaltmada da işe yaradı. Bu nedenle bilim insanları, bileşiğin bağımlılık tedavisinde de potansiyel olarak kullanılabileceğini düşünüyorlar.