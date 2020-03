The Shining ve The Exorcist Film Müziklerinin Bestecisi Öldü

Hollywood Reporter’ın haberine göre, The Exorcist ve The Shining gibi yapımların da müziklerinde imzası bulunan sanatçı Krzystof Penderecki hayatını kaybetti. Sanatçı 86 yaşındaydı.

Hollywood’da film müzikleri dendiği zaman akla gelen birkaç kalburüstü isim bulunuyordu. Krzystof Penderecki de bu isimler arasındaydı. Sanatçı, The Exorcist, The Shining ve Children of Men gibi filmlerin müziklerine de imza atmıştı.

Hollywood Reporter’ın haberine göre 86 yaşındaki sanatçı, uzun süren hastalıkla mücadele sürecinin ardından hayata gözlerini yumdu. Penderecki’nin bakıcısına Covid-19 teşhisi konmuş olsa da, sanatçının vefatının bu konuyla bir alakası olmadığı belirtiliyor.

'Avant garde' eserlerin aranan ismiydi

Penderecki’nin ismi her ne kadar Danny Elfman ve Hans Zimmer gibi isimler kadar meşhur olmasa da, yaptığı eserler pek çok kişi tarafından biliniyor. Özellikle The Shining’in soundtrackinde yer alan 'The Awakening of Jacob' ve 'Polymorphia' gibi eserler çok popülerdi.

Polymorphia’nın dışında Polonyalı sanatçının en meşhur, en ilham verici eserlerinden biri de 'Threnody To The Victims Of Hiroshima' olarak gösterilmişti. Hiroşima Kurbanlarına Ağıt olarak çevirebileceğimiz bu eser, pek çok eserde de kendine yer bulmuştu.

Radiohead’den Greenwood ile çalışmıştı

Penderecki, yakın zamanda kendisinin uzun süredir hayranı olan, Radiohead grubu üyesi Jonny Greenwood ile birlikte çalışmıştı. Greenwood, daha önce The Guardian ile yaptığı bir röportajda Penderecki’nin müziğini canlı olarak dinlemenin oldukça heyecan verici olduğunu söylemişti.

Greenwood bu kadarla da kalmayın 48 Responses to Polymorphia adlı bir eser de hazırlamıştı. 86 yaşındaki Penderecki ise torununa daha önce Radiohead diye bir grup duyup duymadığını sormuştu.

86 yaşında hayata veda eden sanatçı, evli ve üç çocuk babasıydı. Sanatçının en ilham verici eserlerinden biri olan Threnody To The Victims of Hiroshima adlı eseri, aşağıda yer alan bağlatıdan dinleyebilirsiniz.