Cumartesi gecesi takipçilerine güzel bir şov hazırlayan Logan Paul ve KSI, pek de heyecanlı geçmeyen ve beraberlikle sonuçlanan bir boks maçında karşı karşıya geldi. Organizasyonun geliri ise tam anlamıyla dudak uçuklatıyor.

Geçtiğimiz günlerde iki ünlü YouTuber Logan Paul ile KSI, Manchester Arena’da ‘kıyasıya’ bir boks maçında karşı karşıya gelmişti. Berabere sonuçlanan maçın tek galibi ise iki internet ünlüsünün banka hesapları oldu. Zira The Times’ın haberine göre maç sırasında bilet gelirleri ve YouTube yayınından toplam 11 milyon dolar gelir elde edildi.

İki internet ünlüsünün beraberlikle sonuçlanan maçında gelir nasıl bu kadar büyük oldu?

Logan Paul ile KSI’nin boks maçını Manchester Arena’da 20 bin kişi izledi. Ortalama bilet fiyatının 135 sterlin olduğunu düşünürsek toplam bilet gelirinin 2.7 milyon sterlin ya da 3.5 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu gelir, 495 sterlin değerindeki VIP biletlerin hesaba katılmamış hali.

Karşılaşmanın YouTube’daki yayınını ise 773 bin kişi canlı olarak takip etti. Seyircilerin karşılaşmayı izlemek için 7.5 sterlin ya da 10 dolar ödediğini hesaba katarsak karşılaşmadan elde edilen YouTube gelirinin 5.6 milyon sterlin veya 7.7 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yani yuvarlak bir hesapla karşılaşmadan 11 milyon dolar gelir elde edildi.

Elbette ki bu hesap seyahat, personel ücretleri gibi organizasyon maliyetlerini içine almıyor. Ancak karşılaşma için özel olarak tasarlanan ürünlerin satışları, sponsor gelirleri gibi ek kazançlar da yukarıda belirtilen gelire dahil değil. Söz konusu boks maçı güzel bir tiyatro olsa da geliri kesinlikle bir sinema filmi ayarında.

Karşılaşmanın geliri yüksek olsa da maksimum değerde değildi. The Verge’e göre 1 milyondan fazla kişi karşılaşmayı Twitch yayınları üzerinden kaçak yollarla izledi. Bu da toplam gelirden 10 milyon dolar kaybedildiği anlamına geliyor. Basit bir tiyatro oyunu için epey büyük bir kazan ve kayıp.