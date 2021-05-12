Kuaförlerin bir açılıp bir kapanması, kısıtlamalar ve tam kapanma derken ayda en az bir defa uğradığımız kuaförlere gidemez olduk. Kimimiz yasaklardan dolayı istese de gidemedi kimimiz de virüsten çekindiği için işlerini evde halletmeyi tercih etti. Biz de kişisel bakım ihtiyaçlarını evde gidermeyi tercih edenler için saç ve tırnak bakımından yüz temizleyicilere, hayatınızı kolaylaştıracak birçok ürünü sizler için listeledik.

Pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldığından beri kuaför ve güzellik merkezi gibi yerlere gidemez olduk. Halbuki pandemiden önce iki haftada bir hiç olmadı ayda bir bu tür yerlere gider, kişisel bakım ihtiyaçlarımızı giderirdik.

Hal böyle olunca yavaş yavaş kuaförde yaptırdığımız işlemleri evlerimizde kendi kendimize yapar hale geldik. Evlerimizi donanımlı bir kuaföre çevirmek o kadar kolay değil tabii. Bu konu hakkında sizlere yardımcı olacak, saçlarınızdan tırnaklarınıza kadar her işi kolayca halledebilmenize olanak sağlayacak ürünleri listeledik.

Fiyat: 248,87 TL

Hepimizin evinde hali hazırda saç kurutma makinesi zaten vardır ancak kuaförden yeni çıkmış gibi bir görünüme sahip olabilmek için sadece kurutma makinesine değil, Watt gücü yüksek olan fön makinesine de ihtiyacımız vardır.

Kuafördeyken saçlarımızın evdekine göre daha hızlı kuruduğunu ve daha kolay şekil aldığını fark etmişsinizdir. Bu sadece kuaförümüzün marifetinden değil, fön makinesinden de kaynaklanır ve bu yüzden evde de en az 2000W gücünde bir makineye ihtiyacımız vardır. Babyliss saç konusunda gerçekten de uzman bir marka ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu fön makinesinin sizi çok uzun seneler götüreceğine eminim. Ürüne göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 314,99 TL

Saçları kuruttuk, fön çekmekle öyle uzun süre uğraşmak istemiyorsak ilk başvuracağımız cihazlardan birisi saç düzleştirici olur. Uzaktan bakıldığı zaman tüm saç düzleştiriciler aynı gözükse de saçlarınızı korumak için ürün seçiminde bir hayli dikkatli olmanızı öneririm.

Remington, tıpkı Babyliss gibi saç konusunda uzmanlaşmış bir marka ve ödediğiniz paranın hakkını uzun yıllar boyunca veriyor. Plakalarının seramik olması hem saçınızın yanmasını engelliyor, hem de saçınızın kolayca şekil almasını sağlıyor. Üstelik bu tarz düzleştiricilerle el yatkınlığınız varsa saçlarınıza bukleler de verebiliyorsunuz. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 128,90 TL

Özel bir güne hazırlanmak için kuaföre gittiğimiz zaman topuz veya açık topuz yapmadan önce kuaför, saçlarımıza ilk önce maşa yapar. Dalgalı saçlar hep birlikte toplandığında ortaya çok şık bir görüntü çıkar ve toplamayıp saçları salık bıraksak bile görüntü son derece muhteşem olur.

Saçlarıyla sürekli uğraşan birisi olarak kendi kendime maşa yapmayı öğrendiğimden beri düğün veya nikah gibi günlerde kuaföre gitmeyi bıraktım sayılır. Tabii ilk önce saçlarıma en az zararı veren, ısı ayarlamasını yapabildiğim ve plakaların bir hayli iyi olduğu bir maşa seçmem gerekti.

Arzum AR5027 gibi saç maşaları yukarıda saydığım tüm özellikleri karşılıyor. Isısını kendi tercihinize göre 160 - 200 derece arasında ayarlayabiliyorsunuz ve maşa çapının 25 mm olması da gün sonunda noodle gibi kıvır kıvır saçlara sahip olmanızı önlüyor. Saç maşasını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 437,90 TL

Pandemiden dolayı kuaförler bir açılıp bir kapandı, kimimiz de tedbir amaçlı kuaföre gitmeye çekindi. Saç yasak dinlemiyor tabii, eminim ki çoğumuzun saç uçları süpürge olmaya yüz tutmuş, kırıklarla dolmuştur.

Kuaförlerimize ne zaman döneceğimizden emin olamadığımız şu günlerde UMATE Saç Kırık Alma Makinesi gibi makineleri devreye sokma zamanı geldi gibi duruyor. Elbette bir kuaför gibi tarak makas kullanabiliyorsak ne ala ancak benim gibi bu konuda beceriksizseniz bu cihaza bir göz atmakta fayda var.

UMATE Saç Kırık Alma Makinesi, saçlarınızın boyuna hiçbir şekilde müdahale etmeden uçlarındaki kırıkların temizlenmesini sağlıyor. YouTube’da yer alan videolara baktığımız zaman çoğu kişinin üründen memnun olduğunu görüyoruz ancak şimdilik tek sıkıntı UMATE’in traktör gibi çıkardığı ses gibi duruyor. Siz de kendi başınıza saç kırıklarınızı almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 58,25 TL

Kişisel bakım elbette saçlarımızı şekillendirmekle bitmiyor. Kuaförde yaptırmayı en zevk aldığımız şeylerden birisi de mutlaka manikür pedikür seanslarıdır. Pandemiden sonra elbette bunları da evde yapmaya başladık ve kimimiz bu süreçte tırnak etlerini kanattı, kimimiz de istediği şekli veremediği için tırnaklarını en dibinden kesti.

Scholl gibi el ve ayak bakımı hakkında uzman markaların geliştirdiği tırnak bakım setleri, hem tırnaklarımızın kolayca şekil almasına olanak sağlıyor hem de tırnak etlerinin tamamen temizlenmesine yol açıyor. Buraya tıklayarak Scholl'un elektronik tırnak bakım setine ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 152,40 TL

Evimizi donanımlı bir kuaföre dönüştürürken ağda makinesi de almasak olmazdı tabii. Çoğu kadın jilet ve epilasyon makinesi gibi daha kolay ve pratik yöntemleri seçse de ağda rutininden vazgeçmeyen kadınlara Epilla markasının 2’si bir arada ağda makinesini öneriyoruz.

Alacağınız ağda makinesinin 2’si bir arada olmasına dikkat etmek lazım çünkü bildiğiniz üzere ağdalar çoğunlukla hem kutu hem de Roll-On olmak üzere iki farklı formda bulunuyor. Kutu ağdada spatula ile işlerinizi halledebilir, Roll-On ağda ile de kol ve bacak gibi hızlıca sürüp geçebileceğiniz yerlerdeki tüylerinizi alabilirsiniz. Ağda makinesini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 3665,99 TL

Bildiğiniz üzere ağda ile tüylerimizi almanın bir sonu yok. Biz lazer ya da IPL epilasyona karar vermediğimiz sürece tüylerimizi ömrümüzün sonuna kadar ağda ile almaya devam ederiz.

Güzellik merkezlerinde bulunan lazer epilasyon cihazları, kıl köklerini hedef alıyor ve zaman içerisinde bu kıl kökleri zayıflayarak eskisi gibi siyah ve güçlü çıkmıyor. Evlerimizde rahatça kullanabilieceğimiz Philips markasına ait IPL epilasyon cihazları ise kıl köklerindeki pigmentleri hedef alıyor ve bu pigmentler zaman içerisinde açılarak yerine zayıf ve açık renkli kıllara bırakıyor. Philips'in IPL epilasyon cihazını satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 57,99 TL

Saçlarımızı, tırnaklarımızı ve tüylerimizi halletiysek sıra biraz da cildimizle ilgilenmekte. Yüzümüzde çıkan ve aynaya her baktığımız zaman bizi rahatsız eden siyah noktaları kendi ellerimizle sıkmaya çalışırsak, cildimizde geçmeyecek izler bırakabiliriz.

Bunun yerine işi bir bilene, yani vakumlu yüz temizleyicilerine bırakmak gerekiyor. Eragon yüz temizleyici, cildinizdeki siyah noktaları, yağı ve kiri vakum özelliği sayesinde derinden temizleyebiliyor. Elmas, büyük, küçük ve oval olmak üzere 4 farklı başlığı sayesinde yüzünüzün en minik noktasına kadar ulaşabiliyor. Vakumlu yüz temizleyicisine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.