Kuantum Bellekler Bilgisayarları Nasıl Değiştirebilir?

Fizikçi Seth Lloyd 2012 yılında, Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page'e bir kuantum internet uygulaması fikrini verdi. Buna Quoogle adını veren Lloyd, atom altı parçacıkların fiziğine dayanan matematiği kullanarak; soru tam olarak bilinmemesine rağmen cevap almayı istedi.

Seth Lloyd, ortaya bir fikir atmıştı: İleri fizik ve ileri matematikle gündelik bilgisayarlarımızı nasıl daha iyi yerlere götürebiliriz? Ancak böylesine gelişmiş bir olay, yeni bir hafıza gerektirecekti: qRAM ya da kuantum RAM. Fikir, Brin ve Page'in dikkatini çekse de kabul edilmedi. Sebebinin ise asıl işlerinin herkes hakkında her şeyi "bilmek" olduğunu söylediler.

Ancak qRAM fikri ölmedi. Günümüz bilgisayarı ikili sistemi kullanarak bitler nezlinde işlem yapmak konusunda oldukça başarılılar. Sayılar ya 1'dir ya da 0; ya vardır ya da yoktur. RAM ise verileri kısa vadede silikon çipler üzerinde depolar ve her veriye bir adres atar; ki daha sonra hızlı bir şekilde erişebilsin. Ancak gelecekte bir gün bilgisayarlar yapay zeka, makine öğrenmesi gibi gelişmiş şeyleri şu an yaptıklarından daha hızlı yapmak zorunda kaldıklarında, günümüz RAM'leri yetersiz gelebilir. İşte qRAM de burada devreye giriyor.

Standart bilgisayarlarda girdi ve çıktı 1 ve 0'lardan oluşurken, kuantum bilgisayarlarda bu durum biraz farklı işliyor. Sonuç yine bir veya sıfır olsa da girdi aynı anda hem bir hem de sıfır olabiliyor. Yani bir olasılık var. Kuantum bitleri ya da kubitlerin bu olasılık sayesinde daha fazla veriyi depolayabiliyor.

qRAM'ler basitçe depolama işlemi yapamıyor aslında. Onun yerine makine öğrenmesi gibi karşılaştığınız problemlerin olası sonuçlarını hesaplıyor. Yani "A2+B2 bir değere eşittir demek yerine A2 ve B2 toplanırsa bu olur, birbirinden çıkarılsa bu olur" hesabını yapıyor.

Eğer çok fazla depolanmış veriniz varsa, kuantum bilgisayarlar bunun hesabını normal bilgisayarlardan çok daha hızlı yapacaklardır. Ancak bunun pazar tarafından daha fazla kullanılabilmesi için teknolojinin ucuzlaması gerekiyor; bu da demek oluyor ki Google gibi şirketlerin desteğine ihtiyaç duyulmakta.