Kuantum İnternet, Global Boyutta Mümkün Olabilir Mi?

Kuantum internet, yüksek güvenlikli yeni nesil iletişimin anahtarı olabilecek bir teknoloji. Yapılan bazı çalışmalarla bölgesel anlamda kuantum internet kullanılabiliyor fakat tüm dünya genelinde kuantum internet ağı kurmak mümkün mü? Bu sorunun cevabını merak eden bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda global kuantum internet ağının mümkün olduğunu ortaya koydu.

Daha önce Çin'in Micius kuantum iletişim uydusu ile Avusturya ve Çin arasında data transferi yapılabilmiş, kuantum internetinin tüm dünyaya yayılması hakkında çalışmalar başlatılmıştı. İtalya Uzay Ajansı'na ait Uzay Yerölçüm Merkezi ile Rusya'nın Glonass uyduları arasında yapılan testte, kızılötesi ışık darbeleriyle yönlendirilen fotonlar uydu ve istasyon arasında başarıyla taşındı.

Taşınan fotonların 20.000 km'lik bir yol boyunca herhangi bir kayıp ya da parazit olmadan taşınması oldukça zor bir iş olmasına rağmen başarılan bu iletişim, küresel bir kuantum ağının kurulabilmesi için en büyük gösterge.

İtalya'nın Padova Üniversitesi'nden araştırmalara katılan Giuseppe Vallone, "Kuantum interneti, uydudan yere ve uydular arası iletişimde kullanılan kuantum anahtar dağılımı ile koşulsuz güvenliği garanti ediyor." ifadelerini kullandı. Vallone'un bahsettiği güvenlik yönetimi kuantum mekaniğinin sağladığı olanaklar ile şifrelenmiş verileri içeriyor. Vallone, teoride başarılı sonuçlar veren bu güvenlik sisteminin pratikte uzun mesafelere uygulanması için birçok zorluk yaşadıklarını da ekledi.

Test edilen iletişimin başarıya ulaşmasını, uyduların üzerinde bulunan retro-reflektörlerin kullanılması sağladı. Bu tür bir iletişimin daha önceki mesafe rekoru olan 5.000 km, bu test ile 20.000 km'ye ulaşarak kırılmış oldu.

Glonass gibi yerküreye uzak uyduların bu tarz iletişimleri gerçekleştirmesi zor olsa da yerdeki istasyonları, daha düzenli aralıklarla geçiyor olmaları sayesinde güvenli iletişimi sağlayacak bir kuantum internet ağı kurulabilir.

Kuantum interneti çalışmaları henüz yeni yeni yaygınlaşan çalışmalar olmasından dolayı, kuantum internetinin nerelerde kullanılabileceği hakkında henüz bir düşünce geliştirilmedi fakat yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak güvenli iletişime katkı koyacağı neredeyse kesin.

Vallone uydu tabanlı iletişimin son dönemde birçok alanda kendine yer bulduğunu söyleyerek "Uyduları kullanan teknolojiler, navigasyon, iletişim, meteroloji, arama kurtarma, uzay araştırmaları ve daha birçok alana katkı sağlıyor. Kurulabilecek kuantum internet ağı ile bilimsel, askeri ve ya sivil araştırmalar kötü niyetli kişilere karşı korunabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın tamamına Kuantum Bilim ve Teknoloji'nin internet sayfasından erişebilirsiniz.