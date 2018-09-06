ZULA’nın İnternet Dizisine İnternet Kafecilerden Tepki Geldi

Ülkemizde hatırı sayılır bir kitleye sahip olan çok oyunculu FPS oyunu ZULA’nın yeni bir YouTube projesi olan Tam Kafadan isimli mini dizi başladı. Dizide bir e-spor takımının başından geçenler anlatılsa da internet kafeciler, kendilerini oldukça uygunsuz yansıtan bu diziden şikayetçiler.

Türkiye’de on binlerce internet kafe bulunuyor. Bu internet kafelerin önemli bir kısmı, artık değişim geçiren çok oyunculu oyun sektörüne göre şekil almaya başladı. Eskiden daha çok bireysel aktiviteler için uygun olan internet kafeler, artık çoğu oyuncunun sosyalleşmek için de gittikleri yerler olmaya devam ediyorlar. İşini layıkıyla yapan esnafların bu dönüşümdeki etkilerini unutmamak gerekiyor.

Diğer taraftan internet kafeler oyun yapımcıları, oyun aksesuarı üreticileri için de oldukça önemli noktalar haline geldi. Pek çok firma, kalitelerini yansıtabilecek kafelerde oyuncularla temaslar kurmak için kampanyalar, sponsorluklar ya da etkinlikler düzenliyor.

Yerli çok oyunculu FPS oyunu ZULA’nın yeni YouTube projesi hayata geçince, bu kez internet kafe sahiplerinden haklı tepkiler geldi. ZULA, hayali bir e-spor takımının başından geçen maceraları konu aldığı Tam Kafadan isimli YouTube dizisinde, internet kafe sahiplerini oldukça kötü yansıtıyor.

Konu hakkında aldığımız e-postalarda, internet kafe esnaflarının ciddi şikayetlerde bulunduğunu gördük. Dizi içerisinde esnaflar adeta yerden yere vuruluyor. Hatta bir internet kafe sahibinin mastürbasyon yaptığı sahneler de mevcut. Kısaca Tam Kafadan isimli, ZULA üzerine hikayelendirilmiş söz konusu mini dizi, oldukça uygunsuz sahnelere sahip. Tüm bunlar haricinde küfür kıyamet diyalogların bulunduğunu da ayrıca belirtelim.

Dizinin +18 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

İnternet kafeciler, durumun gençleri ve çocukları etkileyeceğinden dolayı haklı olarak endişeli durumdalar. Bu noktada işini layıkıyla yapan esnafları kesinlikle bir köşeye ayırmak gerekiyor. Ayrıca Tam Kafadan dizisinin ilgili kısımlarını gören bir ebeveyn, yanlış bir algıya sahip olduğu için çocuğunun internet kafeye gitmesine engel olacaktır. ZULA, belki de çok şey borçlu olduğu internet kafe esnaflarını, yeni projesinde düşüncesizlik ederek karşısına almış oldu.

Yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Point Blank ve Wolfteam sosyal medya hesaplarından #InternetKafelerimizinYanındayız etiketiyle paylaşımlar yapıldı:

İşini olması gerektiği gibi, çocuklara ve gençlere kötü örnek olmadan yapan her internet kafe esnafı tepkisi son derece yerinde. Peki sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yanıtlarınızı bekliyoruz.