Apple'ın 2016 yılında kulaklık girişini kaldırması büyük olay olmuş, ardından diğer birçok firma da bu yöntemi takip etmişti. Kullanıcılar ilk başta bu duruma çok kızarken şimdiyse alışmışa benziyorlar. Bunun sebebi ise çerçevesiz telefonlar.

iPhone 7 ile beraber 3.5mm'lik kulaklık girişinin kaldırılması, beraberinde birçok soruyu getirmişti. "Batarya büyümemiş, ekran boyutu artmamış, yeni bir teknoloji gelmemiş; peki ne vardı da kaldırıyorsunuz?" sözleri bundan çok uzak olmayan bir vakit önce çok sık duyduklarımız arasındaydı. Her ne kadar hala bu girişin eksikliğine tam olarak alışamamış olsak da, eskisi kadar çok şikayet edilmiyor. Çünkü üreticiler bu eksiklik için bir sebep buldular: Çerçevesiz telefonlar.

En çok bilinen markaların telefonlarına baktığımızda hepsinin öyle ya da böyle çerçevesiz bir cihaz girişimi olduğunu görüyoruz. Pixel 3 serisi, OnePlus 6T, Apple'ın tüm telefonları herhangi kulaklık girişine sahip değilken çerçeve konusunda oldukça tutucular. Samsung ise kulaklık girişini üst seviye telefonlarında kaldırmamak için diretirken, yakın zamanda tanıttığı Galaxy A8s cihazıyla bu trende katılmış oldu.

Her ne kadar Samsung Galaxy S10 serisinde de 3.5mm'lik girişi kullanacak olsa da, çerçeveleri daha da küçültüp daha büyük batarya koyabilmek adına bu "inadını" ne kadar devam ettirecek, biraz muamma. Emin olduğumuz bir şey var ki, gelecekte kulaklık girişiyle karşılaşmayacağız.

OnePlus'un kurucularından olay Carl Pei, TechRadar'a yaptığı açıklamalarda OnePlus 6T'den bu girişi kaldırmalarının onlara yeni donanım eklemek için alan kazandırdığı, böylece ekran altına parmak izi okuyucusu ekleyebildiklerini belirtmişti.

Uzun bir süre boyunca bu girişi kaldırmanın anlamsız olacağını düşünmüş olsak da, telefon endüstrisi bunun için bir sebepte karar kılmış gözüküyor. Belki de eskiyi geride bırakıp yeniyi kabullenmenin zamanı gelmiştir.