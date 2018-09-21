Kulaklığını Temiz ve Hijyenik Tutmanın Basit Yolları

Gün içinde sıklıkla kullandığımız kulaklıklar hem görüntü hem de hijyen açısından oldukça kötü olabiliyor. Kulak kiri, ter, toz vb. şeylerden kulaklıkları korumak ve temizlemek haftada bir gün birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli.

Kulaklıklar gün içinde yüzümüz dahil olmak üzere birçok bölgeden kir ve bakteri biriktirdiği gibi temizlemesi de oldukça zor. Şimdi paylaşacağımız birkaç yöntemle kulaklıklarınızı daha sık temizleyebilir; hijyenik kulaklıklara sahip olabilirsiniz.

Ilık su ve sabun

Kulaklıkların uçlarını ve orada yer alan pedleri ılık su ve sabunla hafif nemlendirilmiş bez ile silin. Yumuşak bir bezle arkasından hemen kurutun. Haftada bir kez bu işlemi uygulamanız, kulaklıkları oldukça hijyenik tutacaktır. Alkolle temizlemek de hijyeni sağlayacaktır ancak kulaklığın rengini attırabileceği için sık tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir.

Küçük bir fırça

Kulak kiri nedeniyle kulaklıktan gelen ses kalitesi de oldukça azalacaktır. Bunu önlemek için küçük bir fırça edinin. Kulaklık uçlarını çıkartın ve nazikçe birikmiş kirleri temizleyin, bunu yaparken kulaklığa zarar vermeyin ya da kiri daha ileri itmeyin. Ardından nemli bir bezle temizlendiğinden emin olun.

Spordan sonra kurutma

Spor yaparken kulaklık kullanıyorsanız, kulaklığın ömrü normalden daha kısalabilir. Bunun sebebi terlediğinizde kulaklığın ıslaklıktan zarar görmesidir. Bunu olabildiğince önlemek için spor yaptıktan sonra kulaklığı cihazdan çıkartın ve baş aşağı kurumaya bırakın. Bu süreçte belirgin ıslaklıkları silin ve kulaklığı çalkalayın.

Hijyen dışında, kulaklıklarınızı daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, kullanmadığınız süreçte koruyucu bir kap ya da kılıfta saklayın; kablo kısmından değil, giriş kısmından çıkartın ve aşırı sıcak ya da soğuk hava koşullarında kullanmamaya çalışın.