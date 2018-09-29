Telefonlarımızın olmazsa olmazı olan navigasyon ve harita uygulamaları aslında düşündüğümüz kadar güvenilir ve %100 doğru değil.

Harita ve navigasyon uygulamaları, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Yol tarifi, trafik durumu, mekan konumları gibi pek çok detayı artık bu harita uygulamalarına bakarak öğreniyoruz. Genel olarak da bu uygulamalara koşulsuz bir güven var. Yani baktığımız yerin o konumda olacağından, trafiğin gerçekten de 250 metre sonra 'kırmızı' olacağından eminiz.

Ancak aslında bu uygulamaların pek çoğunu güvenilmez kılan bir durum var. Her ne kadar Apple, Google gibi teknoloji devlerinin sunduğu haritalar uydudan doğrudan aktarılsa da temelde bu uygulamaların pek çoğunun kaynağı, özellikle yol durumu tahmini gibi alanlarda kullanıcı yorumlarına dayanıyor. Örneğin yoldaki kaza uyarılarının neredeyse tamamı kullanıcılar tarafından bildiriliyor.

Benzer bir durum haritalara eklenen mekanlarda da söz konusu ve kullanıcıların bu sisteme dahil olması da beraberinde güvenilirliğe dair bir sorun getiriyor. Kullanıcıların isim değişikliği, açık-kapalı bilgisi değişikliği ve doğrudan mekan ekleme konularında yetki sahibi olması tamamen kısıtlanamıyor çünkü bir yandan da işletmelerini eklemek, düzenlemek isteyen kullanıcılar oluyor ancak oluşan sorunlar sebebiyle Google gibi pek çok şirket yeni önlemler alma yoluna gidiyor.

Bu sebeple de aslında harita uygulamalarında gördüğümüz her bilginin değiştirilmiş olabileceğini bilmekte fayda var. Örneğin bir mekanın açık ya da kapalı olduğunu anlamak için Google Haritalar'a başvurmak doğru değil. Aynı şekilde haritada yer alan mekan isimleri ve trafik bilgileri de her zaman için teyitle ilerleyerek kullanılmalı. Bu sayede olası mağduriyetlerin de önüne geçebilirsiniz.