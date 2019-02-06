Kullanıcı Arayüzü Tasarım Yeteneğinizi Ölçen Test

Arayüz tasarımları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ya da arayüz tasarımı becerisine güvenenler için bir test/oyun hazırlandı.

Oyunun adı “Can’t unsee”. Oyundaki amacımız ise birbirine çok benzer iki arayüzden “doğru” olanı seçmek. Doğru seçenek estetik açıdan daha hoş bir tasarımı temsil ederken diğer seçenekte bazı ufak farklılıklar yer alıyor.

Oyun, temelde ‘iki resim arasındaki X fark’ bulmacaları ile aynı olsa da burada iyi arayüz tasarımı ile kötü arayüz tasarımı arasındaki farkı bulmaya çalışıyoruz. Oyunun bazı bölümlerinde iki arayüz arasındaki farkı bulmak oldukça zor. Ekranın her bir pikselini dikkatle incelemek gerekiyor.

Oyunda üç zorluk seviyesi bulunuyor. Bu seviyeler “Easy/Kolay”, “Medium/Orta” ve “Hard/Zor” olarak ayrılmış durumda. Bazı bulmacalar yanlış kategorideymiş gibi hissettirse de genel olarak oyun zor ve büyük dikkat istiyor.

Seçim yapıldıktan sonra ise iki görsel arasındaki farkı açıklayan oyun adının hakkını veriyor. Aradaki farkı bir defa görünce bir daha görmezden gelmek mümkün olmuyor.

Oyunu yapan ikili Alex Kotliarskyi ve Amanda Hum, Facebook’ta yazılım mühendisi ve ürün tasarımcısı olarak görev yapıyorlar.

Twitter’da bazı kullanıcılar, oyundaki bazı bölümlerin gerçekte tasarım doğrularını değil kişisel tercihleri sorguladığını iddia ediyor. Yani oyundaki seçiminiz “yanlış” olarak gözükse bile moral bozmaya gerek yok.

Arayüz tasarımında en ince detayların üzerinde bile ne kadar düşünüldüğünü gösteren oyuna buradan erişebilirsiniz.