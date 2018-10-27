Kullanıcılar En Çok Hangi Android Sürümünü Tercih Ediyor?

Son üç ayda Android kullanıcıları birçok güncelleme ile karşılaştı. Özellikle Android Pie'ın çıkışı büyük bir etken oldu. Peki listeler konu hakkında neler söylüyor?

Google neredeyse her ay Android sürümlerinin kullanıcılar arasındaki kullanım oranlarını barındıran bir liste yayınlıyor. Geliştiriciler ve yazılımcılar da uygulamalarını bu verileri kullanarak güncelliyorlar.

Bilgiler yedi gün içerisinde Play Store’a giriş yapan cihazların sürümlerinin analiz yapılmış bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle yıllardır çekmecede duran Galaxy S3 Mini cihazınız bu listeye dâhil değil.

Ayrıca %0,1 ya da daha fazla kullanıcıya sahip olan sürümler listeye dâhil. Bundan daha az değere sahip olan sürümler dikkate alınmadı.

Ekim 2018

Çıkmasının üzerinde iki ay geçmesine rağmen Android Pie hakkında bir veri yok. Android Oreo ise hala artışta ve Android Nougat’tan sonra en çok kullanılan Adnroid sürümü durumunda. KitKat ve altı için sayılar hala aşağı yukarı aynı.

Eylül 2018

Ağustos ayında Android Pie tanıtıldı ancak Android’in bu sürümü pastada pay sahibi olacak kadar yayılamadı. Geçen senenin sürümü Oreo %19,2’lik bir kullanıcı kitlesine sahipken büyük çoğunluk hala Android Nougat ve Marshmallow sürümlerinde görüldü.

Temmuz 2018

Google neredeyse her ay derken bundan bahsediyorduk. Ağustos ayı verileri bulunmasa da Temmuz ayında en büyük gelişmeyi Android Oreo gösterdi. %5,7’den %12,1’e çıkış yapan Oreo çok büyük bir gelişme kaydetmese de bir yerlere gelindiğini gösteriyor.

Android Pie listelerde ne zaman yer alır sorusu merak konusu olsa da şu an için %0,1’den az olduğu listeler tarafından görünüyor. Belki ilerleyen aylarda büyük bir artış gösterir ve bir sonraki listede yerini alır.