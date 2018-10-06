Kullanıcıların Gözden Kaçırdığı Basit Güvenlik Önlemleri

Acaba kişisel bilgilerimizi yeterince koruyabiliyor muyuz?

Siber saldırıların birçoğu değerli bilgilerin ele geçirilmesi için yapılır ancak bu saldırılarda bile basit ve fırsatçı teknikler kullanılır. Hacker’lar bazen kullanıcıların şifrelerini bir post-it üstünde bulabilir ya da ortak kullanım alanlarında açık kalan bir hesaba kolaylıkla giriş yapabilirler.

Böyle şeyler kişisel kullanıcılar ya da iş sahiplerinin başına gelebilecek şeyler. Ancak kişisel kullanıcıların aksine iş sahipleri kişisel bilgilerinin yanı sıra değerli kaynaklarını ve servetlerini de korumak durumundalar. İşin ilginç tarafı ise bu fırsatçı saldırılar fazlasıyla basit yöntemlerle korunabilir. Bu haberimizde sizin için bu yöntemleri derledik.

Neden En Güvenilir Güvenlik Yöntemleri Basittir?

Öncelikle bu yöntemlerin düşünülen karmaşık tedbirlerin aksine neler olduğunu inceleyelim.

Güçlü Bir Parola Seçip Düzenli Bir Şekilde Değiştirmek

Güçlü parolalar bazı gereksinimleri karşılamak durumundadır. Ancak bu gereksinimler büyük ve küçük harflerin kombinasyonları, parolanın numara ve özel karakterler içermesi gibi herkesin parolalarında uygulayabileceği uygulamalardır. Bu tekniğin yanı sıra önemli olan başka bir husus ise parolalarda doğum günü ya da telefon numarası gibi başkalarının tahmin edebileceği şeyleri kullanmamak olacaktır.

Ortak Kullanılan Cihazlardan Çıkış Yaptığınıza Emin Olmak

Tahmin edilebileceği üzere ortak kullanılan bir bilgisayarda hesabınızı açık bırakırsanız, bilgisayarı açmaktan başka hiçbir teknik bilgiye sahip olmayan biri bile hesabınızı ele geçirebilir.

Bağlantılarınızın Güvenilirliğini Arttırmak

Birçok kullanıcı evlerindeki interneti şifresiz olarak kullanıyor. Bu fazlasıyla masum bir durum gibi görünse de şu senaryoyu düşünebilirsiniz: Sizin bilgileriniz ele geçirmek isteyen biri eğer sizinle aynı internete bağlanırsa sizin IP numaranıza ulaşabilir demektir. Bu da kolaylıkla bilgisayarınıza erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

Güvenlik Uygulamaları Kullanmak

Yalnızca kişisel kullanıcılar değil, bazen büyük teknoloji şirketleri de hacker’ların hedefi durumunda oluyorlar. Aslında bu durum kişisel bir kullanıcının hedef olması durumundan çok daha tehlikeli bir durum, çünkü bir teknoloji şirketi hedef olduğunda milyonlarca kişi tehdit altında kalıyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için şifreleme programları kullanabilirsiniz.

Kandırmacalara Kurban Gitmemek

Telefonlarımıza gelen “Telefonda kendini jandarma polis gibi tanıtan kişilere asla kişisel bilgilerinizi vermeyiniz” mesajıyla kesinlikle karşılaşmışızdır. Ya da “Kredi kartı şifrenizi hiçbir personelle paylaşmayınız” uyarısını kesinlikle bir bankada görmüşüzdür. İnternet ortamında da durum buna benzer bir şekilde ilerliyor ancak bazen daha sinsi bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Kaynağını bilmediğiniz bir mesaja cevap vermeniz ya da bilinmeyen kaynaktan bir dosya indirip bu dosyayı kişisel bilgisayarınıza kurmanız durumunda üçüncü kişiler bilgilerinize kolaylıkla erişebilir.

Bunların hepsi göz önünde bulundurulsa bile yüzde yüz korumalı bir sistemden bahsetmek hiçbir zaman mümkün değildir. Hiçbir zaman girilemeyeceği düşünülen FBI ve CIA gibi sistemlere bile giriş sağlanabilirken bizim sistemlerimiz kapısı açık bir ev gibi kalıyor. Şunu da unutmamak gerekiyor ki FBI’ın bilgilerine ulaşmaya çalışanlar ve sizin bilgilerinize ulaşmaya çalışanlar arasında dağlar kadar fark var. Bu yüzden yukarıdaki yöntemleri kullanarak kolaylıkla bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Peki neden bilgilerimizi korumak bu kadar kolayken insanların bilgileri de aynı kolaylıkla çalınabiliyor?

Bilgi Her Zaman Yeterli Olmuyor

Sorunun sebeplerinden biri kesinlikle bu tekniklerin bilinmemesi olsa da başlıca sorun insanların bu tehlikeleri göz ardı etmesi ve bu yöntemleri uygulamamasından kaynaklanıyor. Kullanıcıların bu yöntemleri kullanmamalarındaki başlıca sebepleri sizin için sıraladık.

Tembellik: Sorunun büyük bir bölümü tembellikten kaynaklanıyor. Hepimiz parolamızı değiştirmekle ilgili bir uyarıyla karşılaşmışızdır. Ancak yine aynı şekilde hepimiz farklı bir parola ezberlemenin bu sonsuz yükünü omuzlayacak kadar güçlü olduğumuza da inanmayarak bu önemli durumu “skip” tuşuna basmak suretiyle geçmişizdir. Aslında güvenlik seviyemizi katlayacak bu bir dakikalık işlemin ne kadar önemli olduğu konusundaki farkındalığı arttırmamız gerekiyor.

Unutkanlık: Okul kütüphanesine gittiniz ve son teslim tarihine üç dakika kalan ödevinizi yollamak için bilgisayarınızı açtınız. Bilgisayar açıldığı anda mail’inize girdiniz ve dosyayı teslim tarihinden bir dakika önce yollamayı başardınız. Her şey mükemmel gibi görünürken o gün unuttuğunuz ders aklınıza geldi ve şimdi de o derse yetişmeniz için yalnızca beş dakikanız olduğunu fark ettiniz. Alelacele kütüphaneyi terk ettiniz ve kan ter içinde o derse yetiştiniz. Tebrikler, artık mail adresiniz başkalarının ellerinde.

Böyle durumların olmaması için ne kadar aceleniz olsa da ortak bilgisayarlardan çıkış yapmayı unutmamanız sizin yararınıza olacaktır.

Teknolojiyi hayatımızın her yerinde kullanıyoruz ve önemli bilgilerimizi de bu cihazların ya da hesapların içinde bulundurabiliyoruz. Bu bilgilere erişilmemesi için basit güvenlik önlemlerini kullanırsak en azından verdiğimiz açık kapı örneğindeki açık kapıyı kapatmış oluruz. Bu yüzden siz siz olun, bu basit gibi görünen önlemleri atlamamaya özen gösterin.