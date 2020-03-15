Corona Virüsü Sebebiyle Tüm Kütüphaneler Kapatılıyor

Dünyayı sarsan Corona virüsünün Türkiye’de de ortaya çıkmasıyla alınan önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Toplam 6 vakanın doğrulanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanelerin yarından başlamak üzere 30 Mart tarihine kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Corona virüsüyle mücadelede uzmanlar, vatandaşlara kalabalık ortamlardan olabildiğince kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada kütüphanelerin 16 Mart / 30 Mart tarihleri arasında kapalı olacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16 Mart / 30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak" ifadeleri kullanıldı.

Dünya genelinde hızla yayılmayı sürdüren Corona virüsü (COVID-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin bir yazılı açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, "16 Mart gününden 30 Mart gününe kadar bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Corona virüsü tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'dan başlamak üzere 30 Mart gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

İBB’ye bağlı kütüphaneler daha önce kapatılmıştı:

Sağlık Bakanlığı’nın ilk Corona virüsü vakasını açıklamasının ardından İBB’ye bağlı bazı birimlerin geçici olarak kapatılacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulmuştu. Tedbir amaçlı kapatılan birimler arasına kütüphaneler de alınmıştı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Corona virüsü tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dâhil İBB’ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtmişti.

Türkiye’de şu an açıklanan 6 vakanın bulunduğu ve Umre dönüşü karantina altına alınan 1.800 kişiden 5’inde hastalık semptomlarına rastlandığı için bu kişilerin hastaneye sevk edilip müşahede altına alındığı biliniyor. Henüz virüse bağlı bir can kaybının açıklanmadığı ülkemizde halka kalabalık alanlardan uzak durmaları ve kişisel hijyene son derece önem göstermeleri yönünde uyarılar yapılıyor. Yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün kuralına uygun şekilde davranması da beklentiler arasında. İlerleyen günlerde durumun nasıl şekilleneceğiniz hep birlikte göreceğiz.