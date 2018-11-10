Bakan Mehmet Ersoy: "2019 Japonya'da Türkiye Yılı Olacak"

Kırşehir'deki "En İyi Yeşil Müze" ödüllü Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

Japon bilim insanlarının çıkarttığı yaklaşık 3000 eserin yer aldığı Kaman Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden ve yetililerden bilgi alan Bakan Ersoy, 830 metrekare açık ve 470 metrekare kapalı alandaki eserleri inceledi.

Bakan Ersoy'a verilen bilgiler arasında, Japon Hükümeti'nin Kültürel Mirası Koruma Projesi kapsamında yapılan müzenin höyük şeklinde yapıldığı ve bulunan Hiti ve Demir Çağ'a ait eserlerin üç boyutlu animasyonlarla incelenebildiği bilgisi verildi. İncelemelerinin ardından Bakan ersoy Japon Hükümeti ve vakıflarının destekleriyle arkeolojik kazıların yürütüldüğünü söyledi. Bakan Ersoy: "Bugün Kaman'dayız. Japon Hükümeti ve Japon vakıfların destekleriyle burada ciddi bir kazı çalışması yürütülüyor. Bildiğiniz gibi 2019 yılı itibariyle yerel kazı merkezlerinden bazılarında sezonsal kazıdan yıllık kazıya geçmek için çalışma başlatıyoruz. Bunların hangi merkezler olacağını açıklanacak. Öncelikli olarak buradan esinlenmek istedik Japon kazı heyetinin yaptığı faaliyetlerden. Dikkatimi çeken önemli noktalardan, örnek olması gereken noktalardan biri. Yabancı ekiplerle başlamış olmaları fakat daha sonra bu bölgenin ve köyün insanlarını arkeoloji ve kazı konusunda eğiterek uzman haline getirmeleri. Onları burada sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları. Hem sevindirici hem de dikkat çekici bir örnek. Kazı noktalarına da örnek olması gereken bir durum. 2019 yılında turizmde artışlar devam ediyor. Asya'da en büyük hedefimiz Japon turistlerimizi geri getirmek. Bu sene ciddi bir artış oldu ama ciddi bir seviyede değiliz. O yüzden Japon halkıyla Türk halkının ortaklaşa gerçekleştirdiği projeler tanıtımda ve Japon turistin tekrar ilgisini çekmede önemli konular. Kasım sonunda bir Japonya ziyaretim olacak. Biliyorsunuz Japonya'da 2019 yılı Türkiye yılı. Bu vesileyle iki şehirde Tokyo ve Kyoto'da, Topkapı Sarayı eserlerinden oluşan bir sergi oluşacak. Japon sponsorların da desteğiyle. Japonya'da tekrar bir Türk esintisi estireceğiz. Hedefimiz 2019 yılında, bir kaç yıl içerisinde eski Japon turist sayılarını tekrar geri getirmek." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy ayrıca, Japon Hükümeti'nin Türkiye'ye yönelik olarak yaptığı güvenlik uyarısının geçen hafta sıfırlandığını belirterek, bu durumun hem bizim için hem de Japon turistler için önemli olduğunu belirtti.

Japon Büyükelçisine de teşekkür eden Bakan Mehmet Ersoy, Turist rakamının 40 milyon olabileceğini düşünüyorum. Bundan sonra zaten kendi akışıyla büyüyecek. Hedefimiz gelir gurubu yüksek, kişi başı harcaması yüksek nitelikli turist. O açıdan da Japonya bizim için çok önemli. Japonların hem konaklama hem de konaklama dışı harcamaları yüksek. Ayrıca diğer turistler için de çekim noktası oluşturuyorlar. Japon turistlerin ilgi odağı olduğu yerler zamanla diğer Asyalı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Japon turistlerimizi 2019 yılında aynı büyüme hızıyla yeniden kazanmak istiyoruz. Japon Büyükelçisine de bu amaçla yapılan çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diyerek açıklamalarını bitirdi.

Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan eşliğinde gezisini tamamlayan Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından Ankara'ya döndü.