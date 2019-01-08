  • Kültür ve Turizm Bakanı’ndan Bilet Krizi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı’ndan Bilet Tartışmalarını Sonlandıracak Açıklama

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Yapımcılar ile sinema işletmecileri arasında yaşanan krize dair açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, konuyla ilgili çalışmaları olduğunu, meclise önerilerini gönderdiklerini söyledi.

Son dönemde gündemde kendine sık sık yer bulan konulardan bir tanesi, yapımcılar ile sinema işletmeleri arasında yaşanan anlaşmazlık. Bilet fiyatlarından alınan pay konusunda ortaya çıkan tartışmalar son günlerde oldukça hararetli geçiyor. Peş peşe yapılan açıklamaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada “Meclis'e önerilerimizi gönderdik, tartışılacak. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak. Promosyonla yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz önemli olan bunun giderilmesi. Bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit bir şekilde olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak" dedi.
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Sorunun ne zaman çözüleceği henüz belirsizliğini koruyor. En son olarak Mars Group, Cem Yılmaz’ın filmi yerine başka bir filmi gösterime koymaya karar vermişti. Cem Yılmaz da filmlerini gerekirse ücretsiz yayınlayacağını söylemişti.
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Bilet fiyatlarıyla ilgili krizin çözümü için bütün sinemaseverler gelecek yeni haberleri bekliyor.

Kaynak : https://www.sabah.com.tr/magazin/2019/01/08/sinema-biletleriyle-ilgili-flas-gelisme
Etiketler: kültür ve turizm bakanı, bilet krizi
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