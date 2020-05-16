Kültür ve Turizm Bakanı, 28 Mayıs'ı İşaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm hareketleriyle ilgili beklentileri açıkladı. Bakan, “Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar." dedi.

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen alanlar arasında Turizm sektörü de yer alıyor. Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin, içinde bulunduğumuz süreçte yaşadığı sorunlar uzun süredir gündemde yer alıyor. Bakan Ersoy bu konuda bir açıklama yaptı.

Canlı yayında açıkladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınına çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs salgınından tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de olumsuz etkilendiğini söylerken, Türkiye’nin krizden ders çıkardığını da belirtti.

Dünya çapında pek çok ülkede düzelmeler yaşandığını söyleyen Bakan Ersoy, açıklamasında "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. (Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Uçuşlar Mayıs sonu açılabilir

Bakan, ayrıca havayolu hizmetlerinden de bahsederken, "İç hat uçuşları, benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa, veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum. Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var." dedi.

Ülkemizde şu anda Ramazan ayı yaşanıyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bayram döneminden önce ortaya çıkacak olan tablo, turizmin ne zaman başlayacağı konusunda belirleyici olabilir.