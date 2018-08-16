Küpe Görünümlü Kablosuz Kulak Telefonu: DP-2

Tüketici elektroniği ile süslenme arasında ince bir çizgide bulunan ve ismi 'DP-2' olan kablosuz kulak telefonu, teknoloji trendine yön verebilecek bir ürün olarak kabul ediliyor.

Gördüğünüz veya görebileceğiniz herhangi bir kablosuz kulaklığın aksine, Dotcom Creation tarafından hazırlanan DP-2, bir küpe görünümüne sahip. Kullanımı oldukça basit Alışması başlarda kolay olmasa da, basit kullanım şekli sayesinde kulağımıza uyum sağlayacaktır. Kulaktan düşmeyecek bir biçimde tasarlanan bu ürün, ayrıca kulağı da hiç sıkmıyor. Müzik dinleme rahatlığı Telefonumuz ile kurduğu kablosuz bağlantı sayesinde, gelen aramalara rahatlıkla yanıt verebiliyor ve müzik dinleyebiliyoruz. Ürünün şimdilik yalnızca siyah renginin olacağı açıklandı.

Kaynak : https://www.farklifarkli.com/hem-kupe-hem-kablosuz-kulak-telefonu/

 11 4 1 0 0