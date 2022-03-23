Kur korumalı TL mevduat hesapları için yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre mevduat hesabı sahipleri, vade sonunda binde 2'lik kambiyo gider vergisinden muaf olabilecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kur korumalı hesap sistemi ile ilgili yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Bu karar, kur korumalı mevduat hesabına para yatıran vatandaşların vade süresi sonundaki kararı ile ilgili önemli bir husus içeriyor. Gelin bu Cumhurbaşkanı Kararı'nın detaylarına hep birlikte bakalım.

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kur korumalı mevduat hesabına para yatıran bir vatandaş, vade süresinin sonunda parasını döviz olarak değerlendirmek isterse, kambiyo gider vergisi ödemeyecek. Yani vatandaş, bu tercihi yapması durumunda binde 2'lik vergiden kurtulmuş olacak.

Kambiyo gider vergisi nedir?

Kambiyo gider vergisi, kambiyo işlemlerinde uygulanan bir vergi türüdür. "Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV)" olarak da bilinen vergi kalemi, bir dönemler yüzde 1 olarak alınıyordu. Ancak bu oran, geçtiğimiz yıllarda binde 2'ye düşürüldü. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da tam olarak bu vergiye odaklanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.