Kur Korumalı Hesap Açan Şirketler, Vergi Ödemeyecek

Kur korumalı TL mevduat hesabı açan şirketler için hazırlanan vergi istisnası düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre dolar ya da altını TL'ye dönüştüren şirketler, kazandıkları faiz ve katılım payı üzerinden vergilendirilmeyecekler.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, şirketlerle ilgili yeni bir düzenlemeden bahsetmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen düzenleme, kur korumalı TL mevduat hesaplarını vergiden muaf hale getiriyordu. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasalaşan düzenleme, kur korumalı TL mevduat hesaplarına para yatıran ve kurumlar vergisi ödemek durumunda olan şirketleri kapsıyor. Yapılan çalışma ile bu tür şirketler, vade sonunda elde edecekleri faiz ya da katılım payı üzerinden vergi ödemesi yapmayacaklar. En az 3 ay vade için geçerli olan vergi istisnası, kazacın son 3 ayı için geçerli olacak. Öte yandan, bu uygulama geçici vergide de geçerli olacak.

Altın hesaplarında da geçerli olacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme, yalnızca dolar dönüşümü için yapan şirketler için geçerli değil. Diğer döviz birimleri ile altından dönüşüm yapan kur korumalı TL mevduat hesabı sahibi şirketler da vergi istisnasından faydalanabilecekler. Eğer şirketler, yaptıkları yatırım sonunda zarar ederlerse, bu zarar kurumun vergilendirilmesinde etkili olacak.

Yapılan düzenlemede dikkat edilmesi gereken bir husus var. Öyle ki TL mevduat hesabındaki para vadesi dolmadan çekilmek istenirse, büyük bir vergi yükü ile karşılaşılacak. Bu bağlamda; istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi ödenmesi gerekecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiş olacak.