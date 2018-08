Küresel İklim Değişikliği İnsanlığın Sonu Olabilir!

Bilim insanları, yaşanan iklim değişiklerini tekrar gündeme getiren radikal açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliği uzun zamandır aşina olduğumuz, sera gazlarının aşırı kullanımı nedeniyle yaşanan sıcaklığın değişikliği olarak açıklayabileceğimiz bir kavram. Yaşadağımız şartlarda önlenemez bir sonuç olan bu değişime, uzmanlar daha radikal bir bakış açısıyla yaklaşmaya karar verdiler.

Ulusal Bilim Akademisi Bildirilerinde yayınlanan "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene (İnsan Çağı'nda Dünya Sistemi Yörüngeleri)" adlı çalışmada yer alan bilim insanları bazı açıklamalarda bulundu. Çalışmada en çok dikkat çeken unsur; Sera gazı kullanımının, iklimi gelecekte ne yönde değiştireceğine bakılmaksızın, her zaman iklim değişikliğinin öncüsü olacağından bahsediliyor olması. Yayılan sera gazının, Dünyanın ortalama sıcaklığını 4 veya 5 derece yükseltiyor olması değişmez bir gerçek olarak kabul ediliyor.

Radikal bakış açısında bahsedilen konu ise, Dünya'nın geri bildirim süreçleri olarak tanımlanan geçişlerinden bahseder. Bu karmaşık sistemde ise, geçmişte yaşanan buzul çağları ile sıcak dönemler arasındaki salınımlar bulunur. Dünya yörüngesinde bulunan küçük değişiklşikler nedeniyle ortaya çıkan bu değişimler geri besleme süreçlerini ortaya çıkarır. Uzmanlar bu noktada, sera gazlarının etkileri nedeniyle geri besleme süreçlerini döndürülmez bir şekilde aktifleştirebileceğimizden bahsediyor.

Yaşanan bu iklim değişikliği süreçleri ile "Hothouse Earth (Sera Dünya)" adı verilen ve canlı yaşamını tehdit edecek olan döneme doğru ilerliyor olabiliriz. Bu yaşanacak değişiklik birkaç derece artıştan çok daha öteye gidiyor olabilir.