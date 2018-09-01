Böcekler, Daha Fazla Tarım Mahsulü Tüketecek

İklim değişikliği ile birlikte haşerelerle ilgili geleceğe dair potansiyel bir problem de gün yüzüne çıktı. Yapılan bir araştırma, böceklerin ısı artışı sebebiyle daha çok tarım ürünü tüketeceğini ortaya koydu.

Yeni bir çalışma, gezegenin ısınmasına bağlı olarak böceklerin ürünleri çok daha fazla tüketeceğini ortaya koydu. Isı artışıyla birlikte böceklerin, tahıl tüketimini potansiyel olarak yüzde 25’e kadar arttırabilir. Bu da mahsuller için daha fazla ilaçlama, daha fazla zarar demek.

Mısır, buğday ve pirinç, milyarlarca insanın tükettiği başlıca gıdalar arasında. Her üç ürün de iklim değişikliğinin getirdiği sıcaklıkla gelecekte büyük bir risk altında. Bu artış, haşerelerin enerji ihtiyacını arttırıp ve daha fazla mahsul tüketmesine sebep olacak. Bunun yanı sıra çalışmada, haşere sayısının sıcaklıklarla birlikte artacağı da belirtiliyor.

Çalışmada ortaya koyulan yüzde 10 ila 25’lik tüketim artışı ciddi bitki ve ürün kaybına yol açabilir. Bunun yanı sıra artan küresel sıcaklıkla birlikte ürün verimliliğinin yaklaşık yüzde 5 oranında azalabileceği belirtiliyor.

Science dergisinde bir yazı, küresel sıcaklık artışı ve haşerelerle ilgili yayınladığı yazıda bazı bölgelerin tehlikede olduğunu belirtti. Çalışmaya göre bazı Avrupa ülkelerinin haşereler nedeniyle buğday ekinlerinin yüzde 50-100 arası bir artışla etkilenecek. ABD’deki mısır mahsulleri ve Çin’deki pirinç ekinleri aynı felaketten büyük oranda etkilenecekler arasında başta geliyor.