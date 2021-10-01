Avrupa'nın en yüksek noktası olan bilinen Mont Blanc'in yüksekliğini ölçen bilim insanları, çarpıcı bir sonuca ulaştılar. Yapılan incelemelerde, zirvedeki buzulların son 4 yılda yaklaşık 1 metre inceldiği sonucuna ulaşıldı.

Avrupa’nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, 2001 yılından beri kısalıyordu. Bu kısalmanın nedeni, dağın tepesinde bulunan buz kütlelerinin erimesiydi. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde, bu kısalmanın ortalama olarak 13 santimetre olduğu tespit edilmişti. Ancak şimdi, oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın en yüksek noktası, 2017'den bu yana yaklaşık 1 metre kısaldı.

İtalya ile Fransa'nın sınırında bulunan Mont Blanc, 2017 yılında yapılan ölçümlere göre 4 bin 808 metre yüksekliğe sahipti. Ancak küresel ısınmasının etkisiyle daha hızlı bir şekilde erimeye başlayan buzullar, 2021 yılında çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. Uzmanlar, Mont Blanc'ın yüksekliğinin 4 bin 807 metre 81 santimetre olduğunu tespit ettiler. Buna göre dağ, son 4 yılda 91 santimetre kısalmış durumda.

Küresel ısınmayla yıllık kısalma oranı değişti

Bilim insanlarının tamamının ulaşabilmesi için bir veritabanı oluşturmak isteyen yetkililer, bu yüzden her 2 yılda 1 Mont Blanc'in yüksekliğini ölçüyorlar. Yapılan son ölçümler, küresel ısınmanın etkisinin giderek daha da arttığını gözler önüne seriyor. Zira 2000'li yıllarda yıllık ortalama 13 santimetre kısalan zirve, son 4 yıldır ortalama olarak 25 santimetre kısalıyor.

Ölçümleri yapan uzmanlar, Mont Blanc'in buzullarının erimesindeki nedenin aşikar olduğunu ancak kesin olan incelemelerin, iklim bilimciler tarafından yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacağını ifade ediyorlar. "Bu azalışı açıklamak iklim bilimcilere, buzul bilimcilere ve diğer bilim insanlarına düşüyor." ifadelerini kullanan bilim insanları, topu konuyla ilgili diğer uzmanlara atmış durumdalar.