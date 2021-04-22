Türkiye'de 2050 Yılında Sıcaktan Ölmeye Başlayabiliriz

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Levent Kurnaz, tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmasının yakın gelecekte ülkemizde yol açacağı zararları anlattı. Kurnaz, yapmış olduğu açıklamada 2050 yılında yaşanacak 45 derece sıcaklıklarda insanların ölmeye başlayacağını dile getirdi.

Uzun zamandır dünyayı tehlike altına sokan küresel ısınma, hız kesmeden etkilerini göstermeye devam ediyor ve yakın gelecekte bizi çok daha kötü senaryolar bekliyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye’yi yakın zamanda bekleyen felaketi gözler önüne sererek nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu son derece açık bir dille anlattı.

Kurnaz, yapmış olduğu açıklamada 2050 yılında Türkiye’yi kavurucu sıcakların beklediğini, herhangi bir önlem alınmazsa insanların sıcak hava yüzünden ölmeye başlayacağını belirtti. Olması en muhtemel senaryonun içerisinde aynı zamanda Çukurova’nın tamamen kuruyup bölgede tarımın sonlanacağı, Konya’da sulamaları tarımın ve Malatya ve Sivas gibi illerde de kayısı hasadının biteceği yer aldı.

Türkiye bu sıcaklıklara hazır değil

Prof. Dr. Levent Kurnaz, Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’na yapmış olduğu sunumda durumun ciddiyetini korkutucu bir senaryoyla birlikte gözler önüne serdi. 30 sene içerisinde kuraklığın en fazla Adana, Çukurova bölgesinde görüleceğini belirten Kurnaz, insanların 45 dereceyi bulan sıcaklık yüzünden ölmeye başlayacağını iddia etti.

Kurnaz’ın yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı; “Sıcaklıklar ortalama 5 derece artacak olursa 30 yıl sonra İstanbul’da en yüksek sıcaklık 45 dereceye çıkacak. Hastaneler hazır mı? Bu kadar insan sapır sapır o sıcakta ölmeye başladığında hazır olacak mıyız buna? Bu sıcak öldürür mü insanı? Bu sıcaklığa ‘ıslak termometre 35 derece’ deniyor. Islak termometre 35 olursa hava sıcakmış, serinmiş yok, ölüyorsunuz; bu kadar basit.”

Sivas, Malatya, Çukurova, Konya ve Ege'nin batısını ciddi bir kuraklık bekliyor

Çizilen senaryoda ayrıca tarım ve olası su sıkıntıları hakkında detaylar da yer aldı. Kurnaz, Malatya, Sivas ve Çukurova gibi bölgelerde tarımın nasıl sonlanacağını şu ifadelerle anlattı; "30 senede nerede kuraklık olacak? Çukurova’da. Yani Çukurova’da tarım yapamayacağız. Ege’nin batısında korkunç kuraklık olacak.

Sivas’ta, Malatya’da kuraklık olacak. Kayısı yok. Hazır mıyız buna? Bir de orta göbeğinde yaşadığımız hastalıklar var. İki sene önce İstanbul’da 4 Batı Nil virüsü vakası görüldü.Konya Ovası’nda en az 90 bin tane su kuyusu var ve devlet bunlardan 25 bininden ne kadar su çekildiğini biliyor. Konya Ovası Projesi Başkanı iki hafta önce diyor ki: ‘Yer yer yer altı suyu 22 metre düşüyor senede.’ Senede 22 metre yeraltı suyu düşerken Konya Ovası’nda sulamalı tarım yapamazsınız.”