Küresel Isınmanın Artması Büyük Kasırgaları Getirecek

Küresel ısınmanın hızlı artışı ve deniz seviyesindeki yükselmeler, daha yıkıcı kasırgaları da beraberinde getirecek.

Bilim insanları daha sıcak bir dünyanın, daha çok kasırgaya ev sahipliği yapacağını söylüyor. Küresel ısınma arttıkça, yaşanan kasırga olayları daha çok artacağı ve daha şiddetli kasırgaların ortaya çıkacağı düşünülüyor.

İklim değişiklikleri, buzulların erimesi ile denizlerin daha çok yükselmesine sebep oldu. Bu yükselme de olası fırtınalardaki daha yıkıcı dalgalanmaları beraberinde getiriyor. Michigan Üniversitesi dekanı Jonathan Overpeck “Floransa Kasırgası, gezegen ısındığında daha yıkıcı hale gelecek fırtınalar için bir ön gösterim” dedi.

Bilim insanları, bilgisayar simülasyonları kullanarak, insan kaynaklı iklim değişikli olmayan bir dünyada yaşamın nasıl olacağını hesaplamaya başladılar. Ulusal Bilimler Akademisi, genellikle bu çalışmaları güvenli buluyor. Yeterince simülasyon kullanılması ve gerçek gözlemlere dayanması da çalışmaların doğru olma ihtimalini artırıyor.

Gürcistan Teknik iklim bilimcisi Kim Cobb "On yıllardır yağış kayıtlarını yorumlamak için sağlam verilerimizi elimizde bulunduruyoruz. İklim değişikliği aşırı yağış olaylarının sıklığını artırıyor" dedi. Kasırga ve fırtınanın ardından gelen dalgalanmaların işleri daha da kötüleştirdiğini söyleyen uzmanlar, deniz seviyesindeki yükselmenin ve suların ısınmasının etkili olduğunun altını çizdi.

Weather Underground Meteoroloji Direktörü Jeff Masters “İklim değişikliklerinin okyanusu ısıttığı ve kasırganın yoğun yağışlarının küresel ısınmadan çok daha yıkıcı olması olasılık dahilindedir” dedi.