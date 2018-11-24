Küresel Isınmaya Karşı Yeni Öneri: Güneşi Gölgelemek

Bilim insanları, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltabilmek için öneride bulundu.

Harvard Üniversitesi'nde araştırmalara devam eden bilim insanları, küresel ısınmaya karşı yeni ve ilginç bir önerilerde bulundu. Güneş'in zararlı ışınlarının Dünya'ya gelmesini engellemek amacı ile Güneş'i gölgelemek söz konusu fikirler arasında.

Küresel ısınma konusunda tüm dünyanın birlik olması şart. Bunun zorluğunun da farkında olan bilim insanları, sürekli bir kaçış yolu aramakla meşguller. İnsanları bilinçlendirmek pek işe yaramadığından dolayı, alternatif yollara yönelen bilim adamları, şimdi ise ilginç bir öneri ile tekrardan karşımızdalar.

Harvard ve Yale üniversitelerinde bulunan bilim insanları beraber çalışarak, bulunduğumuz yeryüzünün yaklaşık 20 kilometre uzaklığına belirli bir düzen ile sülfat tanecikleri fırlatıldığı taktirde küresel ısınmanın zararlı etkilerinden bir nebze de olsa kurtulacağımız söyleniyor.

Bilim insanları, Stratosferik Aerosol Enjeksiyonu adını verdiği bu çalışma için kabul görülmesi dahilinde en az 15 yıllık bir çalışma gerektiğini belirtirken, bunu uygulayacak bir aracın bulunmadığını ancak yapılmasının çok karmaşık ve maliyetli olmayacağını da raporlarına ekledi.

Yöntem konusunda şüpheli yaklaşan ve tamamen karşıt görüşlü olan araştırmacılar ise stratosfer katmanına gönderilen parçacıkların hava durumunu ve toprak verimliliğini olumsuz ve beklenmedik yönde etkileyebileceğini belirtirken, dikkatli olması konusunda uyarıyor. Uluslararası boyutta ise araştırmacılar henüz yalnızca senaryo halinde bulunan projenin problemler ile dolu olduğunu ve yürürlüğe geçirmek için tüm dünyanın desteğini almanın imkansıza yakın olduğunu belirtti.