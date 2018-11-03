Küresel Su Kıtlığını Gözler Önüne Seren Harita

Dünya'nın ekolojik dengesindeki bozulmaya dair felaket senaryoları her geçen gün artmaya devam ediyor ve tüm senaryoların sonucunda her zaman büyük bir su kıtlığı var.

Dünya, insanlık olarak en çok zarar verdiklerimiz listesinde ne yazık ki birinci sırada. Bir zincir halinde gelişen ve sürekli olarak daha da kötüleşen olayların sonucunda ise her ne kadar şimdiye kadar hep 'uzak' geldiği için ciddiye almasak da susuzluk ile ilgili büyük problemler mevcut. Daha da kötüsü ise alınabilecek önlemlerin ne olduğunu bilecek akla sahipken bunları uygulamaktan inatla geri kalmamız.

Fakat tabii ki bu tüm dünyada herkes için geçerli değil. Dünyanın pek çok bölgesinde önemli küresel hedeflere dair bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor ve önlemler alınıyor. Artık ülkeler yenilenebilir enerjii kaynakları kullanıyor, atıkların kontrolü sağlanıyor, okyanusların temizliğine özen gösteriliyor, tüketim çılgınlığından kurtularak doğayı korumaya yönelik hareketler artıyor. Bilim insanları da gelecekte bizi bekleyen olası senaryoları değerlendirerek önümüzü görmemizi sağlıyor.

Finlandiya'da bulunan Aalto Üniversitesi'nde görevli bir grup araştırmacı da dünyanın su kıtlığı oranlarına dikkat çekmek için oldukça başarılı bir interaktif harita oluşturmuş. Haritada, tüm dünyada yaşanan susuzluk oranlarına ve hatta gelecekte dünyayı bekleyen olası susuzluk rakamlarına da ulaşmak mümkün.

Geleceğe dair uygulanabilir önlemlerden de bahseden 'Water Scarcity Atlas' projesi, konuya ilgili olanların muhakkak ziyaret etmesi gereken bir web sitesine sahip ve susuzluğun her detayına dair anlaşılabilir bilgiler sunuyor. Siz de geleceğin susuzluk senaryolarına göz atmak ve dünyada son durumdan haberdar olmak isterseniz, buraya tıklayarak Water Scarcity Atlas'ın web sitesine ulaşabilirsiniz.