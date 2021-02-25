Dünyanın dört bir yanından yetenekli ve yetişmiş insanları ülkesine çekmek isteyen Finlandiya dikkat çekici bir uygulama başlattı. Başvurusu kabul edilen kişiler, 90 günlüğüne Helsinki'de yaşamı deneyimliyor.

Ülkeler için en önemli varlıklardan biri de yetişmiş iş gücüdür. Özellikle yazılım, teknoloji gibi katma değeri yüksek olan alanlarda yetişmiş iş gücünü çekmek için pek çok ülkenin projeleri var. Bunlardan biri de Finlandiya'nın "Helsinki'de 90 gün yaşam denemesi projesi" olarak gözüküyor.

Geçtiğimiz yıl bu projeye başvuran kişi sayısı 5 bin 330 olmuştu. Helsinki Business Hub tarafından başlatılan uygulama, Finlandiya'yı başta teknoloji olmak üzere pek çok alanda cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Finlandiya'da yaşam için 90 gün deneme:

Helsinki Business Hub (HBH), başvuru yapanlar arasından 15 kişiyi seçerek o kişileri ve ailelerini havaalanından alıyor. Ardından Helsinki'yi gezdiren yetkililer, yeni Helsinkili adaylarını kültürel eğitimlere sokuyor. Uzaktan çalışma olanaklarını da araştıran HBH, yeni gelenlere gerekli iş bağlantılarını ve üç aylık kalış süresi için gerekli belgeleri de sağlıyor.

Projeye kabul edilen kişilere konut, okul ve kreş konusunda da yardımcı olunuyor. Öte yandan HBH, dışarıdan gelen kişilerin kira ve uçak bileti masraflarını karşılamıyor. Yani bu noktada gidecek kişilerin kendi imkanlarını kullanması gerekiyor.

Finlandiya teknolojide iddialı:

Daha önce projeye gelenler arasında oyun sektöründen yatırımcılar, yazılımcılar ve diğer teknoloji yeteneklerine sahip kişiler de yer alıyor. Pandemiden de en az etkilenen şehirlerden biri olan Helsinki, bu anlamda da çekici özelliklere sahip.

Finlandiya'nın tarihinde Linux, Nokia, SMS gibi teknolojiler bulunuyor. Günümüzde de merkezi ülkede bulunan çok sayıda teknoloji girişimi olduğu biliniyor. HBH'den Johanna Huurre, projeyle ilgili açıklamasında "İyi bir eğitim sistemimiz var; çok sayıda mühendis ve programcı yetişiyor, ama talep öyle fazla ki bunlar yetmiyor" diyor. Projeye başvurup kabul alamayanlar da daha sonra şehirdeki işverenlerin faydalanabileceği bir veri tabanına kaydediliyor.