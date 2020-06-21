Nirvana'nın efsane solisti Kurt Cobain'in gitarı, yapılan açık arttırmada rekor fiyata satıldı. 6 milyon dolara satılan enstrüman, en pahalı gitar olarak kayıtlara geçti.

Nirvana grubuyla birlikte tüm dünyaya nam salmayı başaran ünlü şarkıcı Kurt Cobain, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen ününü korumaya devam ediyor. Çok büyük başarılara imza atmayı başaran Cobain; şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve sanatçı olarak biliniyor. Şimdi de Cobain'in yıllar önce kullandığı bir gitar, yapılan açık arttırmada rekor bir fiyata satıldı.

Smells Like Teen Spirit, Lithium, Heart-Shaped Box gibi şarkılarla tanınan Nirvana'nın solisti Kurt Cobain, 1993 yılında New York'ta gerçekleştirilen MTV Unplugged programında sahne almıştı. Cobain'in programda verdiği konser sırasında kullandığı akustik gitar, açık arttırmayla yaklaşık 6 milyon dolara satıldı. Gitar, bu fiyatla satılan en pahalı gitar olarak tarihe geçti.

Avustralyalı iş insanı Cobain'in gitarına tam tamına 6 milyon 10 bin dolar ödedi:

Ünlü şarkıcının ölümünden tam 5 ay önce yapılan bu nefes kesen konserde, Cobain'in kullandığı 1959 Martin D-18E gitara, Peter Freedman tarafından 6 milyon 10 bin dolar ödendi. Açık arttırmayı kazanmayı başaran Peter Freedman, Avustralyalı bir iş insanı olarak biliniyor. Gitarın yeni sahibi olan Freedman, gitardan sanat galerisinde yararlanmak istiyor.

Gitarın açık arttırmaya sunulduğu Juliens Açık Artırma'nın kırdığı ilk rekor Cobain'in gitarı değil. Daha önce de 5 ayrı dünya satış rekoruna imza atan Juliens Açık Artırma, bu rekorları gitar ve hatıra eşyası gibi ürünlerle kırmayı başardı. Kurt Cobain'in başka bir performasında giydiği 'depresyon hırkası' da 2019'un Ekim ayında 334 bin dolarlık rekor fiyatla satılmıştı.

En pahalı gitar ünvanını elinde bulunduran David Gilmour’un gitarı da bu satışla birlikte ikinci sıraya düştü. Pink Floyd'un solisti olan David Gilmour'un gitarı, 2019'da düzenlenen açık arttırmada 3,95 milyon dolara satılmıştı.