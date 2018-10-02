Geçtiğimiz hafta Instagram, kurucularının istifa etmesiyle birlikte büyük gündem yaratmıştı. Facebook’un kıdemli ürün müdürü Adam Mosseri, Instagram’ın kurucularının yerini aldı. Mosseri, Facebook’ta Zuckerberg’in politikalarını desteklemesiyle biliniyor.

Günümüzün en popüler sosyal medya mecralarından olan Instagram, kurulduğunda bir fotoğrafçılık uygulamasıydı. Kevin Systrom ve Mike Krieger, girişimlerini 2012’de Facebook’a sattıktan sonra, Instagram’da CEO ve CTO olarak görev yapmaya devam ettiler. Ta ki geçtiğimiz haftaya, Zuckerberg’in yeni Facebook yapılanmasında kendilerinin yeri olmadığına karar verene kadar.

Mark Zuckerberg ve Instagram kurucularının arasında hep bir anlaşmazlık olduğu zaten bilinen bir durumdu. Zuckerberg, özellikle 2016 yılında başlayan krizlerden sonra Facebook’u yeniden yapılandırma kararı aldığını belli etmişti. Bunun için hızla büyüyen Instagram, ilgi kaybeden Facebook ana uygulamasının yedek oyuncusu oldu. Mike Krieger ve Kevin Systrom, her zaman Instagram’ın bağımsızlığını korumak istediler. Zuckerberg ise yavaş yavaş bünyesinde bulundurduğu şirketin içine Truva atı gönderdi.



Mike Krieger, Adam Mosseri, Kevin Systrom

Instagram kurucuları ayrıldıktan sonra yeni bir platform kurabileceklerinin sinyallerini verdiler. Bunun dışında merak edilen konu ise yeni patronun kim olacağıydı. Zuckerberg’e yakınlığıyla bilinen, Facebook’taki 10. yılını dolduran Adam Mosseri, bu görev için biçilmiş kaftan oldu. Kendisi daha önce Facebook ana sayfasını “haber akışı” anlayışına taşıyan kişiydi.

Asıl ilginç olan şey ise Kevin Systrom ve Mike Kriger’in, yeni Instagram CEO’su belli olduktan sonra yaptıkları açıklama oldu. İkili Mosseri için “Güçlü bir tasarım, iyi bir arka plan, sadelik odaklı zanaat anlayışına sahip” dedi. Bu sözler Adam Mosseri’nin Instagram kurucularıyla ortak anlayışa sahip olduğu, platformun ana amacına hizmet edeceği şeklinde yorumlanabilir. Velhasıl, yapılan terfinin tam bir Zuck planı olduğunu görmezden gelemeyiz. Kevin ve Mike’ın konu hakkında biraz fazla ince davrandıkları aşikar.

Instagram’daki görevine başladıktan sonra Mosseri, denetleme amaçlı mühendisler, ürün sorumluları ve operasyon şeflerinden oluşan bir ekip kuracak.

Bakalım Mark Zuckerberg ve yeni nesil Instagram, sosyal medyanın evrimleşmesi konusunda nasıl bir yola başvuracak.