GDG (Google Developer Groups), 119 ülke ve 736 ekipten oluşan, bugüne kadar dünya genelinde binlerce teknolojik organizasyon düzenleyen gönüllü bir topluluktur. DevFest ise; tüm dünyadaki Google Developer grupları tarafından, Google sponsorluğunda her sene belirli tarihler arasında düzenlenir.
Bu etkinlikler; festival havasında geçen, güncel Google teknolojileri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmaların gerçekleştirildiği, çalıştayların yapıldığı bir etkinlik serisidir.
Bu yıl, 9. kez Kütahya'da düzenlenecek olan DevFest’ 22; JetBrains, Toptalent gibi sponsorlukların yanında 400+ katılımcıya ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek 6 farklı oturumda Blockchain, Game ve Android gibi konular konuşulacak. Katılımın ücretsiz olduğu yazılım etkinliğinde birçok ikram ve hediye de olacak.
Kütahya DevFest’ 22, 22 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2’de düzenlenecek.
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