Google Developers Group Kütahya ekibi, her yıl düzenlenen DevFest etkinliğini bu yıl 22 Ekim tarihinde uzun bir aradan sonra fiziksel olarak yeniden düzenliyor.

GDG (Google Developer Groups), 119 ülke ve 736 ekipten oluşan, bugüne kadar dünya genelinde binlerce teknolojik organizasyon düzenleyen gönüllü bir topluluktur. DevFest ise; tüm dünyadaki Google Developer grupları tarafından, Google sponsorluğunda her sene belirli tarihler arasında düzenlenir.

Bu etkinlikler; festival havasında geçen, güncel Google teknolojileri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmaların gerçekleştirildiği, çalıştayların yapıldığı bir etkinlik serisidir.

Bu yıl, 9. kez Kütahya'da düzenlenecek olan DevFest’ 22; JetBrains, Toptalent gibi sponsorlukların yanında 400+ katılımcıya ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek 6 farklı oturumda Blockchain, Game ve Android gibi konular konuşulacak. Katılımın ücretsiz olduğu yazılım etkinliğinde birçok ikram ve hediye de olacak.

Kütahya DevFest’ 22, 22 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2’de düzenlenecek.

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