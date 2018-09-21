3 Boyutlu Yazıcı Dükkanı Putperestlikle Suçlandı

Bilim insanlarının 3 boyutlu yazıcılar ile organ üretmek için çalıştığı günlerde Kuveyt'te bir üç boyutlu yazıcı dükkanı put ürettiği gerekçesiyle kapatıldı.

Bir kez daha teknoloji ve bilimin en büyük karşıtı cehalet oldu. BBC Türkçe tarafından aktarılan habere göre Kuveyt’te son derece gerçekçi figürler üreten bir 3 boyutlu yazıcı dükkanı, Şeyh Osman el Hamis tarafından "put" üretmekle suçlandı. Kuveyt'in yayımlanan El Qabas gazetesi yapılan suçlamanın ardından dükkan kapatıldığını ve raflar boşaltıldığını yazdı.

Dükkanın hangi kurumun emri ile kapatıldığı şu an için bilinmiyor. Ayrıca şu ana kadar hiçbir yetkili merci konuyla ilgili bir resmi açıklamada bulunmadı. Al-Qabas gazetesine açıklamalarda bulunan kapatılan dükkanın sahibi Muhammed el Yusufi ise, ‘’2018 yılında bir dükkan açtığımda putperestlikle suçlanacağım aklımın ucundan bile geçmezdi.’’ demekle yetindi.

Yusufi, tüm dinlere saygısı olduğunu ve insanların kendi tercihini yapmasına izin verilmesi gerektiğini belirtse de 3 boyutlu yazıcı dükkanı açıldığı ilk günden bu yana tartışma konusu olmaktan kurtulamamıştı. Twitter’da ‘Kuveyt’te Putlar’ etiketi ile atılmış 21 bin tweet bulunuyor. Bu da, Yusufi’nin nasıl bir toplumda yaşadığını açık bir şekilde gösteriyor.

Putların topluma yönelik oluşturduğu tehditler hakkında bir tweet atan Abdülrahman el Nasır adlı Twitter kullanıcısı, ‘’Bugün bu putlar süs eşyası veya anı olarak anılabilir fakat önümüzdeki yıllarda insanlar onlardan helallik istemeye başlayacaktır… sonunda da Allah'a tapmak yerine putlara tapacaklardır.’’ bir anlamda figürlere karşı ülkedeki bakış açısını özetledi.